На SOFINS 2025 показали лазерну гвинтівку HELMA-LP зі снайперський прицілом: як вона працює

Французька компанія CILAS на щорічній виставці зброї SOFINS 2025 продемонструвала лазерну гвинтівку HELMA-LP. Винахід ледь не в п'ять разів менший за зразок 2024 року, як свідчить торішнє відео компанії. Розробники поки що не розповіли про особливості прототипу, але експерти зі зброї помітили снайперський приціл, розповіло видання European Defense Review.

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Про особливості лазерної гвинтівки HELMA-LP, EDR Magazine розповіло, відвідавши виставку SOFINS 2025 1-3 квітня 2025 року.

Лазерна зброя - попередня модель HELMA-P від CILAS

Видання пояснило, що новий вид лазерної зброї створений на основі попередньої моделі HELMA-P, яка пройшла успішне випробування ВМС Франції. На виставці експерти роздивились новий виріб — HELMA-LP (LP — Laser Portable). Пояснюється, що раніше громадськості показали фото виробу на штативі. Але експерти тримали в руках реальний прототип і тому знають дещо більше, ідеться у статті.

Лазерна зброя — як виглядає HELMA-LP Фото: European Defense Review / EDR Magazine

Лазерна зброя — що відомо про HELMA-LP

European Defense Review озвучило деякі характеристики лазерної гвинтівки HELMA-LP:

знищує цілі на відстані від 300 до 500 м;

стрілець повинен втримувати лазерний промінь на цілі від 5 до 15 с. Причина — через меншу потужність, ніж у HELMA-P;

час роботи — 60 с;

діаметр променя на відстані 500 м — 20 мм.

Окремо зауважується, що стрілець може використати рюкзак для стабілізації прицілу. Крім того, можна застосовувати інфрачервоний або світловий маркер, передбачили розробники CILAS. Компанія заявила, що лазерна гвинтівка HELMA-LP може знищити радіоприймачі, комп'ютери, екрани, електронні компоненти, оптичні засоби (приціли, лінзи, камери, броньоване скло).

Які виглядає HELMA-LP

HELMA-LP виглядає як гвинтівка, має приклад та пістолетну рукоятку. Виріб дещо схожий на напівавтоматичний карабін AR-15, ідеться у статті;

корпус — паралелепіпед, в середині — лазерний випромінювач. У передній частині — оптична система для фокусування;

на верхній частині корпусу — планки Пікатінні (спеціальний кронштейн для кріплення додаткових елементів);

на планці — снайперський приціл. Збройні експерти пояснили, що такого пристосування не було на попередній розробці;

гвинтівка з'єднана з акумулятором, який стрілець несе у заплічному рюкзаку;

загальна маса — близько 15 кг;

діапазон робочих температур від -20 до +35° градусів.

"Безшумний і невидимий "снайперський лазер" точно вразить ворога зненацька, він є абсолютно безшумним, створюючи невпевненість і психологічний тиск на супротивника", — написало видання.

Як з'ясувало EDR Magazine, компанія CILAS звернулась до виробників зброї з дистанційним керуванням, щоб вони спробували застосувати нову розробку на роботизованих платформах, наземних та надводних безпілотниках.

Зазначимо, у червні 2023 року Фокус писав про попередник лазерної гвинтівки — установку HELMA-P. Видання Naval News повідомило, що новий вид зброї встановили на катери й застосували для знищення зброї противника. Як з'ясувалось, пристрій потужністю 2 кВт здатен збивати дрони на відстані до 1 км. Крім того, можна підпалити кораблі та антени.

Нагадуємо, у червні 2024 року HELMA-P успішно застосували під час Олімпійських ігор у Франції. Тим часом у квітні 2025 року українські зброярі показали власну лазерну зброю, яку назвали "Тризуб".