"Результаты кастинга Путина": Стефанчук отреагировал на слова Гончаренко, в "ЕС" заявили об "усилении диктатуры"

Председатель Верховной рады Руслан Стефанчук считает, что те, кто не проголосует за продление военного положения и мобилизации в Украине сегодня, 16 апреля, продемонстрируют "финальные результаты кастинга Путина". Сопредседатель фракции "Европейская солидарность" Ирина Геращенко в свою очередь сказала, что власть "начинает злоупотреблять военным положением".

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Фокус узнавал о реакции Стефанчука и Геращенко на заявления Алексея Гончаренко из информации со страниц политиков в соцсетях.

После заявления 15 апреля члена депутатской фракции "Европейская солидарность" Алексея Гончаренко о том, что он не собирается голосовать за продление военного положения и мобилизации в Украине, Стефанчук сделал пост на своей Facebook-странице.

В нем председатель Верховной рады написал:

"Финальные результаты кастинга Путина в Раде уже завтра можно будет увидеть — среди тех, кто проголосует против продления военного положения".

Скриншот | сообщение Стефанчука

Перед этим также свое мнение высказала Ирина Геращенко, которая написала пост на странице в Facebook. В нем Геращенко написала, что "ЕС" все эти годы голосовала за мобилизацию и военное положение" и собирается "поддержать эти сложные решения и сейчас". Однако представитель фракции отметила, что украинская власть пытается "злоупотреблять" военным положением, чтобы "усиливать диктатуру".

"В то же время, власть начинает злоупотреблять военным положением для усиления диктатуры и это тоже правда. И мы об этом публично говорим", — написала Геращенко.

Скриншот | сообщение Геращенко

Также она написала о том, что президент Украины Владимир Зеленский якобы пытается уничтожить оппозицию, пока фракция "ЕС" действует "исключительно в интересах страны".

"Мы как государственники осознаем нашу ответственность и всегда исходим из интересов страны. В это время Зеленский уничтожает оппозицию, кошмарит своего политического оппонента, усиливает давление на нашу команду и спустил на "ЕС" всех своих ГБРовских собак", — отметила Геращенко.

Напомним, спор вспыхнул вокруг заявления Гончаренко о том, что он не собирается голосовать за продление военного положения и мобилизации в Украине. На это политик назвал несколько причин, среди которых — отсутствие демобилизации и четких сроков службы. Об этом Фокус рассказывал 15 апреля.

Ранее Марьяна Безуглая прокомментировала слова президента США Дональда Трампа об Украине и заявила, что они могут быть поводом для разрыва дипломатических связей между Украиной и США. Об этом Фокус узнавал 15 апреля.