"Результати кастингу Путіна": Стефанчук відреагував на слова Гончаренка, у "ЄС" заявили про "посилення диктатури"

Голова Верховної ради Руслан Стефанчук вважає, що ті, хто не проголосує за продовження воєнного стану та мобілізації в Україні сьогодні, 16 квітня, продемонструють "фінальні результати кастингу Путіна". Співголова фракції "Європейська солідарність" Ірина Геращенко натомість сказала, що влада "починає зловживати воєнним станом".

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Фокус дізнавався про реакцію Стефанчука та Геращенко на заяви Олексія Гончаренка з інформації зі сторінок політиків у соцмережах.

Після заяви 15 квітня члена депутатської фракції "Європейська солідарність" Олексія Гончаренка про те, що він не збирається голосувати за продовження воєнного стану та мобілізації в Україні, Стефанчук зробив пост на своїй Facebook-сторінці.

У ньому голова Верховної ради написав:

"Фінальні результати кастингу Путіна в Раді вже завтра можна буде побачити — серед тих, хто проголосує проти продовження воєнного стану".

Скріншот | допис Стефанчука

Перед цим також свою думку висловила Ірина Геращенко, яка написала пост на сторінці у Facebook. У ньому Геращенко написала, що "ЄС" всі ці роки голосувала за мобілізацію і воєнний стан" і збирається "підтримати ці складні рішення і зараз". Однак представниця фракції зазначила, що українська влада намагається "зловживати" воєнним станом, аби "посилювати диктатуру".

"В той же час, влада починає зловживати воєнним станом для посилення диктатури і це теж правда. І ми про це публічно говоримо", — написала Геращенко.

Скріншот | допис Геращенко

Також вона написала про те, що президент України Володимир Зеленський нібито намагається знищити опозицію, поки фракція "ЄС" діє "виключно в інтересах країни".

"Ми як державники усвідомлюємо нашу відповідальність і завжди виходимо з інтересів країни. В цей час Зеленський знищує опозицію, кошмарить свого політичного опонента, посилює тиск на нашу команду і спустив на "ЄС" всіх своїх ДБРівських собак", — зазначила Геращенко.

Нагадаємо, суперечка спалахнула довкола заяви Гончаренка про те, що він не збирається голосувати за продовження воєнного стану та мобілізації в Україні. На це політик назвав кілька причин, серед яких — відсутність демобілізації та чітких термінів служби. Про це Фокус розповідав 15 квітня.

Раніше Мар'яна Безугла прокоментувала слова президента США Дональда Трампа про Україну та заявила, що вони можуть бути приводом для розірвання дипломатичних зв'язків між Україною та США. Про це Фокус дізнавався 15 квітня.