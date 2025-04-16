"Только обсасывают информацию": Безуглая призвала бойкотировать Комитет ВРУ по вопросам нацбезопасности

Народный депутат Марьяна Безуглая раскритиковала Комитет ВРУ по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки на фоне новости о том, что ведомство собирается провести 16 апреля рассмотрение удара ВС РФ по Сумах, случившегося в Вербное воскресенье, 13 апреля. Она призвала бойкотировать ведомство, не ходить на "встречи с ждунами и предателями" и "не сливать информацию врагу".

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Такие комментарии относительно предстоящего заседания комитета Безуглая выложила на своей Facebook-странице ночью 16 апреля.

В своей заметке она вспомнила в частности члена оборонного комитета Верховной Рады Федора Вениславского, который объявил накануне во время разговора с корреспондентами Радио Свобода о намерениях провести расследование относительно атаки по Сумах.

"Штатно-должностной Вениславский объявил, что завтра Комитет ВРУ по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки будет "расследовать" инцидент в Сумах", — написала народный депутат.

Также Безуглая прикрепила несколько скриншотов публикаций в СМИ с новостями, где фигурирует Вениславский. Среди них — скриншот новости 22 февраля 2022 года с заявлением чиновника о том, что "нет правовых оснований говорить о масштабной войне между РФ и Украиной".

Скриншот | сообщение Безуглой

Нардеп призвала военных обходить встречи Комитета ВРУ по вопросам нацбезопасности, учитывая то, какие "персонажи" находятся в его составе.

"Эммм, именно из комитета и течет, обычно… При этом не генерируется никаких конкретных решений, только "обсасывают" информацию", — написала Безуглая.

Депутат также обратилась ко всем представителям национальной безопасности и обороны, призвав просто не приходить на подобные встречи.

"Я призываю всех представителей сектора национальной безопасности и обороны бойкотировать Комитет ВРУ по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки. Не сливайте информацию врагу. Просто игнорируйте — вам ничего не будет", — отметила она.

Отметим, сам Вениславский анонсировал встречу комитета во вторник, 15 апреля. Он предположил, что удар ВС РФ по Сумах 13 апреля мог быть следствием целенаправленной утечки информации, однако при этом подчеркнул, что это компетенция СБУ.

"Завтра у нас будет заседание комитета. Этот вопрос также один из вопросов, которые мы планируем задать для военного руководства, для министерства обороны, начальника штаба", — сказал он журналистам Радио Свобода.

Напомним, ранее Безуглая упрекнула Сырского и ТрО за удар по Сумах. Об этом Фокус узнавал 13 апреля.

Также Безуглая прокомментировала слова Трампа об Украине, отметив, что его заявления могут быть основанием для разрыва дипломатических отношений между Украиной и США. Об этом стало известно 15 апреля.