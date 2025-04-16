"Лише смокчуть інформацію": Безугла закликала бойкотувати Комітет ВРУ з питань нацбезпеки

Народна депутатка Мар'яна Безугла розкритикувала Комітет ВРУ з питань національної безпеки, оборони та розвідки на тлі новини про те, що відомство збирається провести 16 квітня розгляд удару ЗС РФ по Сумах, що трапився у Вербну неділю, 13 квітня. Вона закликала бойкотувати відомство, не ходити на "зустрічі зі ждунами і зрадниками" та "не зливати інформації ворогу".

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Такі коментарі щодо майбутнього засідання комітету Безугла виклала на своїй Facebook-сторінці уночі 16 квітня.

У своєму дописі вона згадала зокрема члена оборонного комітету Верховної Ради Федора Веніславського, який оголосив напередодні під час розмови з кореспондентами Радіо Свобода про наміри провести розслідування щодо атаки по Сумах.

"Штатно-посадовий Веніславський оголосив, що завтра Комітет ВРУ з питань національної безпеки, оборони та розвідки буде "розслідувати" інцидент в Сумах", — написала народна депутатка.

Також Безугла прикріпила декілька скріншотів публікацій у ЗМІ з новинами, де фігурує Веніславський. Серед них — скріншот новини 22 лютого 2022 року із заявою чиновника про те, що "немає правових підстав говорити про масштабну війну між РФ та Україною".

Скріншот | допис Безуглої

Нардепка закликала військових оминати зустрічі Комітету ВРУ з питань нацбезпеки з огляду на те, які "персонажі" перебувають у його складі.

"Еммм, саме з комітету й тече, зазвичай… При цьому не генерується ніяких конкретних рішень, лише "смокчуть" інформацію", — написала Безугла.

Депутатка також звернулася до всіх представників національної безпеки та оборони, закликавши просто не приходити на подібні зустрічі.

"Я закликаю всіх представників сектору національної безпеки та оборони бойкотувати Комітет ВРУ з питань національної безпеки, оборони та розвідки. Не зливайте інформацію ворогу. Просто ігноруйте — вам нічого не буде", — зазначила вона.

Зазначимо, сам Веніславський анонсував зустріч комітету у вівторок, 15 квітня. Він припустив, що удар ЗС РФ по Сумах 13 квітня міг бути наслідком цілеспрямованого витоку інформації, однак при цьому наголосив, що це компетенція СБУ.

"Завтра в нас буде засідання комітету. Це питання також одне з питань, які ми плануємо задати для військового керівництва, для міністерства оборони, начальника штабу", — сказав він журналістам Радіо Свобода.

Нагадаємо, раніше Безугла дорікнула Сирському та ТрО за удар по Сумах. Про це Фокус дізнавався 13 квітня.

Також Безугла прокоментувала слова Трампа про Україну, зазначивши, що його заяви можуть бути підставою для розірвання дипломатичних відносин між Україною та США. Про це стало відомо 15 квітня.