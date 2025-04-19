Не видел 28 лет: разведчик Третьей штурмовой случайно нашел на войне собственного отца (видео)

Разведчик Третьей отдельной штурмовой бригады Вооруженных сил Украины Янис Терещенко случайно нашел на войне собственного отца, которого не видел 28 лет.

Related video

Об этом Терещенко рассказал в интервью "Армия TV".

Интервью Яниса Терещенко о том, как он нашел своего отца на войне

"У меня есть друг военный, он просто в какой-то день пишет мне: "Друг, напомни свою фамилию и отчество". И он вспомнил, как его побратим в прошлом подразделении когда-то рассказывал, что он в 90-х жил в Кривом Роге, у него есть сын и его зовут Янис", — рассказал Терещенко.

Он пояснил, что вместе с побратимом они сопоставили всю информацию, в частности даты рождения и другие факты из жизни.

"Обнаружилось, что да, это действительно мой отец. Очень щемящая история получилась", — подчеркнул Терещенко.

Напомним, украинский актер-военный Владимир Ращук рассказал об отце, который помогает россиянам.

Фокус также писал о том, как реакция отца на возвращение "блудной дочери" из-за границы разорвала интернет.