Не бачив 28 років: розвідник Третьої штурмової випадково знайшов на війні власного батька (відео)
Розвідник Третьої окремої штурмової бригади Збройних сил України Яніс Терещенко випадково знайшов на війні власного батька, якого не бачив 28 років.
Про це Терещенко розповів в інтерв'ю "Армія TV".
"У мене є друг військовий, він просто в якийсь день пише мені: "Друже, нагадай своє прізвище і по-батькові". І він згадав, як його побратим в минулому підрозділі колись розповідав, що він в 90-х жив в Кривому Розі, в нього є син і його звати Яніс", — розповів Терещенко.
Він пояснив, що разом з побратимом вони зіставили всю інформацію, зокрема дати народження та інші факти з життя.
"Виявило, що так, це справді мій батько. Дуже щемлива історія вийшла", — підкреслив Терещенко.
Нагадаємо, український актор-військовий Володимир Ращук розповів про батька, який допомагає росіянам.
Фокус також писав про те, як реакція батька на повернення "блудної дочки" з-за кордону розірвала інтернет.