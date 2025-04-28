Отражал атаку "Шахедов": Украина потеряла истребитель Су-27, пилот катапультировался

Во время отражения вражеского воздушного нападения 28 апреля Воздушные силы ВСУ потеряли самолет Су-27. Пилот успел катапультироваться.

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Об этом сообщили в пресс-службе Воздушных сил ВСУ.

"Утром 28 апреля 2025 года, во время выполнения комплексного боевого задания по авиационной поддержке войск и отражения воздушного нападения вражеских ударных БпЛА, был потерян истребитель Су-27 Воздушных Сил. Причины инцидента выясняет специально созданная комиссия, которая уже начала свою работу", — говорится в сообщении.

Отмечается, что пилот самолета успел катапультироваться. На место прибыла поисково-спасательная команда. Пилота забрали и доставили в медучреждение а обследование.

Его жизни ничего не угрожает, его состояние стабильное.

Напомним, что 17 марта президент Украины Владимир Зеленский присвоил украинскому пилоту Алексею Месю, который погиб в катастрофе F-16, звание Героя Украины. Пилот погиб 26 августа 2024 года во время российской ракетной и дроновой атаки. В тот день он, по данным Воздушных сил, уничтожил 3 ракеты и один дрон.

24 апреля сообщалось, что в Ростове-на-Дону был уничтожен многоцелевой истребитель Су-30СМ. Он сгорел на стоянке военного аэродрома. Уничтоженный самолет стоит примерно 50 миллионов долларов, а масштаб сил, готовых сопротивляться Кремлю и осуществлять акты демилитаризации государства-агрессора, растет.