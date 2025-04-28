Відбивав атаку "Шахедів": Україна втратила винищувач Су-27, пілот катапультувався

Під час відбиття ворожого повітряного нападу 28 квітня Повітряні сили ЗСУ втратили літак Су-27. Пілот встиг катапультуватися.

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Про це повідомили у пресслужбі Повітряних сил ЗСУ.

"Уранці 28 квітня 2025 року, під час виконання комплексного бойового завдання з авіаційної підтримки військ та відбиття повітряного нападу ворожих ударних БпЛА, був втрачений винищувач Су-27 Повітряних Сил. Причини інциденту з'ясовує спеціально створена комісія, яка вже розпочала свою роботу", — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що пілот літака встиг катапультуватися. На місце прибула пошуково-рятувальна команда. Пілота забрали і доправили до медзакладу на обстеження.

Його життю нічого не загрожує, його стан стабільний.

Нагадаємо, що 17 березня президент України Володимир Зеленський присвоїв українському пілоту Олексію Месю, який загинув у катастрофі F-16, звання Героя України. Пілот загинув 26 серпня 2024 року під час російської ракетної та дронової атаки. Того дня він, за даними Повітряних сил, знищив 3 ракети та один дрон.

24 квітня повідомлялося, що у Ростові-на-Дону було знищено багатоцільовий винищувач Су-30СМ. Він згорів на стоянці військового аеродрому. Знищений літак коштує приблизно 50 мільйонів доларів, а масштаб сил, готових чинити опір Кремлю та здійснювати акти демілітаризації держави-агресора, зростає.