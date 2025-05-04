Управлять наступлением на Покровск будет сложнее: ВСУ поразили пункт управления РФ

Воздушные силы ВСУ атаковали пункт управления ВС РФ в Донецкой области, где осуществлялось управление наступлением РФ на Покровском направлении. Оккупанты разместили его в районе оккупированного города Бахмут.

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Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

"Подтверждено, что Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины на днях нанесли сокрушительный удар по командному пункту 6-й мотострелковой дивизии противника в районе Бахмута, временно оккупированная территория Донецкой области. В результате удара существенно снижена способность оккупационных войск Российской Федерации осуществлять управление на Покровском направлении", — говорится в сообщении.

В Генеральном штабе ВСУ отметили, что пока окончательных данных о потерях врага. Сейчас они еще уточняются.

Ситуация на Покровском направлении

3 мая аналитики DeepState сообщили, что ВС РФ имели успехи возле нескольких населенных пунктов в Донецкой области. Оккупантам удалось продвинуться на Покровском направлении и возле села Тарасовка между Покровском и Торецком.

Также ВС РФ наступают на Покровском направлении, чтобы дойти до границы Днепропетровщины и похвастаться своими "достижениями" по случаю 9 мая.

Известно, что противник зашел в южную часть Новооленевки, провел зачистку домов и начал закрепляться.