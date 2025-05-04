Керувати наступом на Покровськ буде складніше: ЗСУ уразили пункт управління РФ

Повітряні сили ЗСУ атакували пункт управління ЗС РФ на Донеччині, де здійснювалося керування наступом РФ на Покровському напрямку. Окупанти розмістили його в районі окупованого міста Бахмут.

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Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

"Підтверджено, що Повітряні Сили Збройних Сил України днями завдали нищівного удару по командному пункту 6-ї мотострілецької дивізії противника в районі Бахмута, тимчасово окупована територія Донецької області. Унаслідок удару суттєво знижено здатність окупаційних військ Російської Федерації здійснювати управління на Покровському напрямку", — йдеться в повідомленні.

У Генеральному штабі ЗСУ зауважили, що поки остаточних даних щодо втрат ворога. Наразі вони ще уточнюються.

Ситуація на Покровському напрямку

3 травня аналітики DeepState повідомили, що ЗС РФ мали успіхи біля кількох населених пунктів у Донецькій області. Окупантам вдалося просунутися на Покровському напрямку та біля села Тарасівка між Покровськом і Торецьком.

Також ЗС РФ наступають на Покровському напрямку, щоб ийти до кордону Дніпропетровщини і повихвалятись своїми "здобутками" з нагоди 9 травня.

Відомо, що противник зайшов до південної частини Новооленівки, провів зачистку будинків та почав закріплюватися.