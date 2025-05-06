Больше на 30%: какие проблемы имеет дрон Magura V7 при стрельбе ракетами AIM-9M, — аналитики

Пусковая установка морского дрона Magura V7 может двигаться только вверх-вниз и поэтому беспилотник должен исключительно точно нацеливаться, чтобы эффективно выстрелить зенитной ракетой AIM-9M по российской цели. Сравнение ракеты с корпусом устройства показывают, что Magura V7 ощутимо больше, чем Magura V5.

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Об особенностях конструкции морского дрона Magura V7 рассказали на портале The War Zone и аналитики портала Defense Express.

На The War Zone исследовали фото Magura V7, обнародованное Главным управлением разведки Минобороны. ГУР не привело данные об усовершенствованной модели морского дрона, поэтому точно не ясно, какие он имеет физические размеры и технические характеристики, говорится в статье. В то же время, определенную информацию можно получить по фото. В частности, на корме заметили три антенны (прямоугольники на палубе), а под бортами — скрытые датчики. Кроме того, видим турель для пуска ракеты AIM-9M. Зная размеры этой ракеты (2,8 м), на портале определили вероятную длину Magura V7 — около 7-8 м. При этом указано, что по сравнению с Magura V5 (длина около 5,5 м), новое устройство значительно больше (примерно на 30%).

Морские дроны Magura V7 — как выглядит украинский беспилотник с AIM-9M Sidewinder Фото: пресс-служба ГУР Минобороны

Кроме того, на WZ рассказали об особенностях работы головки инфракрасного наведения ракеты AIM-9M Sidewinder и турели Magura V7, с которой запускают ракету. Указывается, что конструкция, показанная на фото, способна достаточно ограниченно двигаться вверх-вниз и вряд ли может смещаться влево-вправо. Между тем головка самонаведения ограниченно "умеет" искать цель: нужно, чтобы ракета на нее "прямо смотрела", а катер шел прямым курсом. Это означает, что морской дрон перед выстрелом должен навести корпус на цель, и только тогда AIM-9M эффективно отработает, подытожило WZ.

"Вариант M ракеты Sidewinder не имеет возможностей с большим расстоянием от центра прицеливания (HOBS), как у [советской ракеты на Magura V5] R-73. Достичь параметров для успешного перехвата с этой платформы может быть очень сложно, особенно с учетом дополнительного фактора подпрыгивания беспилотника на волнах", — говорится в статье.

На портале DF тем временем задали другие вопросы. В частности, не ясно, могут ли Magura V7 использоваться как дроны-камикадзе. Кроме того, аналитики объяснили, как дальше может развиваться этот вид оружия. Например, на морские дроны можно пристраивать другие западные ракеты, искать баланс между размерами и маневренностью для увеличения функционала. На WZ добавили, что есть перспектива для AIM-9M: их можно ставить на разведывательные БПЛА Пентагона, которым иногда угрожает авиация ВС РФ.

Морские дроны Magura V7 — детали морских дронов Magura V7 — детали

Отметим, 4 мая издание Naval News сообщило, что украинские морские дроны Magura V7 сбили сразу два российских самолета Су-30 над Черным морем. На видео, снятом беспилотником, показали процесс выполнения операции в открытом море: процесс прицеливания, момент попадания, взрыв в небе. Между тем авиационный эксперт и бывший офицер Воздушных сил ВСУ Анатолий Храпчинский объяснил, что задачу выполняли несколько дронов Magura, а россияне надеялись, что скоростные самолеты избегут удара.

Напоминаем, 6 мая на портале "Милитарный" рассказали о планах Литвы выпускать морские дроны Magura, при чем предлагают особые условия для Украины.