Більший на 30%: які проблеми має дрон Magura V7 при стрільбі ракетами AIM-9M, — аналітики

Пускова установка морського дрона Magura V7 може рухатись лише вгору-вниз й тому безпілотник повинен винятково точно націлюватись, щоб ефективно вистрелити зенітною ракетою AIM-9M по російській цілі. Порівняння ракети з корпусом пристрою показують, що Magura V7 відчутно більший, ніж Magura V5.

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Про особливості конструкції морського дрона Magura V7 розповіли на порталі The War Zone та аналітики порталу Defense Express.

На The War Zone дослідили фото Magura V7, оприлюднене Головним управлінням розвідки Міноборони. ГУР не навело дані про вдосконалену модель морського дрона, тому точно не ясно, які він має фізичні розміри та технічні характеристики, ідеться у статті. Водночас, певну інформацію можна отримати по фото. Зокрема, на кормі помітили три антени (прямокутники на палубі), а під бортами — приховані датчики. Крім того, бачимо турель для пуску ракети AIM-9M. Знаючи розміри цієї ракети (2,8 м), на порталі визначили ймовірну довжину Magura V7 — близько 7-8 м. При цьому вказано, що у порівняння з Magura V5 (довжина близько 5,5 м), новий пристрій значно більший (приблизно на 30%).

Морські дрони Magura V7 - як виглялає український безпілотник з AIM-9M Sidewinder Фото: пресслужба ГУР Міноборони

Крім того, на WZ розповіли про особливості роботи голівки інфрачервоного наведення ракети AIM-9M Sidewinder та турелі Magura V7, з якої запускають ракету. Вказується, що конструкція, показана на фото, здатна досить обмежено рухатись вгору-вниз та навряд чи може зміщуватись вліво-вправо. Тим часом голівка самонаведення обмежено "уміє" шукати ціль: потрібно, що ракета на неї "прямо дивилась", а катер йшов прямим курсом. Це означає, що морський дрон перед пострілом повинен навести корпус на ціль, і лише тоді AIM-9M ефективно відпрацює, підсумувало WZ.

"Варіант M ракети Sidewinder не має можливостей з великою відстанню від центру прицілювання (HOBS), як у [радянської ракети на Magura V5] R-73. Досягти параметрів для успішного перехоплення з цієї платформи може бути дуже складно, особливо з урахуванням додаткового фактора підстрибування безпілотника на хвилях", — ідеться у статті.

На порталі DF тим часом поставили інші питання. Зокрема, не ясно, що можуть Magura V7 використовуватись як дрони-камікадзе. Крім того, аналітики пояснили, як далі може розвиватись цей вид зброї. Наприклад, на морські дрони можна прилаштовувати інші західні ракети, шукати баланс між розмірами й маневровістю для збільшення функціоналу. На WZ додали, що є перспектива для AIM-9M: їх можна ставити на розвідувальні БПЛА Пентагону, яким інколи загрожує авіація ЗС РФ.

Морські дрони Magura V7 — деталі

Зазначимо, 4 травня видання Naval News повідомило, що українські морські дрони Magura V7 збили відразу два російських літаки Су-30 над Чорним морем. На відео, знятому безпілотником, показали процес виконання операції у відкритому морі: процес прицілювання, момент влучання, вибух у небі. Тим часом авіаційний експерт і колишній офіцер Повітряних сил ЗСУ Анатолій Храпчинський пояснив, що завдання виконували кілька дронів Magura, а росіяни сподівались, що швидкісні літаки уникнуть удару.

Нагадуємо, 6 травня на порталі "Мілітарний" розповіли про плани Литви випускати морські дрони Magura, при чому пропонують особливі умови для України.