Путин не пошел на перемирие: Киев обсудил с союзниками последствия для Кремля

Президент Владимир Зеленский предложил режим тишины с 12 мая на 30 дней, но ВС РФ не прекратили атак. Глава МИД Андрей Сибига рассказал о встрече, на которой обсудили возможные санкции после отвержения Россией мирных усилий.

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Об этом известно из публикации министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги от 12 мая.

Украинский дипломат поблагодарил главу МИД Великобритании Дэвид Леми за приглашение на онлайн-встречу, в которой также приняли участие союзники из Германии, Италии, Испании, Польши, ЕС и Франции. Ключевыми темами обсуждения были мирные усилия Украины и совместная работа с США.

"Мы скоординировали стратегии наших шагов на этой неделе, которые будут решающими для мира и подотчетности", — отметил Сибига.

Он поделился с коллегами из других стран самыми свежими данными о реальной ситуации на передовой, которые накануне получил непосредственно от главнокомандующего ВСУ Александра Сырского. Министр подчеркнул, что Россия полностью игнорирует предложение о перемирии с 12 мая. Оккупанты продолжают атаковать украинские позиции по всей линии фронта.

"Москва упустила еще одну возможность положить конец убийствам. Это еще раз демонстрирует, что единственной целью России является продолжение войны. Украина, наоборот, прилагает все усилия, чтобы прекратить войну и дать шанс дипломатии", — подчеркнул Сибига.

По его словам, президент Владимир Зеленский предложил лидеру РФ Владимиру Путину личную встречу 15 мая. Однако, как сообщил дипломат, ответа пока не получил.

"Мы обсудили решительные шаги, которые могут быть сделаны, включая санкции против российского банковского, центрального банка и энергетического секторов, а также новые пакеты оборонной помощи для Украины. Путин должен понять последствия отвержения мирных усилий и продолжения войны", — отметил глава МИД.

Он добавил, что были скоординированы "наши следующие шаги, контакты и усилия". Также министр выразил благодарность государствам, с представителями которых проходила встреча, за непоколебимую поддержку Украины и мирные усилия.

Напомним, в СМИ сообщили, что президент Владимир Зеленский поедет на встречу в Стамбул даже в случае, если Кремль не согласится на единый язык — 30-дневное прекращение огня.

Также журналисты передали, что Германия предупредила Кремль о новых санкциях в случае несогласия на перемирие. Представитель правительства Штефан Корнелиус заявил, что у Москвы есть время до конца 12 мая, чтобы дать ответ на озвученное Зеленским предложение.