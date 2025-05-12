Путін не пішов на перемир'я: Київ обговорив з союзниками наслідки для Кремля

Президент Володимир Зеленський запропонував режим тиші з 12 травня на 30 днів, але ЗС РФ не припинили атак. Голова МЗС Андрій Сибіга розповів про зустріч, на якій обговорили можливі санкції після відкидання Росією мирних зусиль.

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Про це відомо з публікації міністра закордонних справ України Андрія Сибіги від 12 травня.

Український дипломат подякував голові МЗС Великої Британії Девід Лемі за запрошення на онлайн-зустріч, в якій також взяли участь союзники з Німеччини, Італії, Іспанії, Польщі, ЄС і Франції. Ключовими темами обговорення були мирні зусилля України та спільна робота зі США.

"Ми скоординували стратегії наших кроків на цьому тижні, які будуть вирішальними для миру та підзвітності", — зауважив Сибіга.

Він поділився з колегами з інших країн найсвіжішими даними про реальну ситуацію на передовій, які напередодні отримав безпосередньо від головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського. Міністр підкреслив, що Росія повністю ігнорує пропозицію про перемир’я з 12 травня. Окупанти продовжують атакувати українські позиції по всій лінії фронту.

"Москва змарнувала ще одну можливість покласти край вбивствам. Це ще раз демонструє, що єдиною метою Росії є продовження війни. Україна, навпаки, докладає всіх зусиль, щоб припинити війну і дати шанс дипломатії", — наголосив Сибіга.

З його слів, президент Володимир Зеленський запропонував лідеру РФ Володимиру Путіну особисту зустріч 15 травня. Однак, як повідомив дипломат, відповіді поки не отримав.

"Ми обговорили рішучі кроки, які можуть бути зроблені, включаючи санкції проти російського банківського, центрального банку та енергетичного секторів, а також нові пакети оборонної допомоги для України. Путін повинен зрозуміти наслідки відкидання мирних зусиль і продовження війни", — зазначив голова МЗС.

Він додав, що були скоординовані "наші наступні кроки, контакти та зусилля". Також міністр висловив вдячність державам, з представниками яких проходила зустріч, за непохитну підтримку України й мирні зусилля.

Нагадаємо, у ЗМІ повідомили, що президент Володимир Зеленський поїде на зустріч у Стамбул навіть у випадку, якщо Кремль не погодиться на єдину мову — 30-денне припинення вогню.

Також журналісти передали, що Німеччина попередила Кремль про нові санкції у разі незгоди на перемир’я. Представник уряду Штефан Корнеліус заявив, що Москва має час до кінця 12 травня, щоб дати відповідь на озвучену Зеленським пропозицію.