"По полю какое-то черное пятно себе ползет": в ВСУ рассказали, как уничтожают россиян в "плащах Гарри Поттера"

ВС РФ на Купянском направлении на Харьковщине пытаются мелкими группами подбираться ближе к позициям ВСУ и накапливаться для дальнейших штурмов. Все чаще во время этих "миссий" они стали использовать плащи от тепловизионных камер, чтобы быть незаметными.

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Об этом в эфире телемарафона рассказал военнослужащий 10-й отдельной горно-штурмовой бригады "Эдельвейс" Иван Куценко.

По его словам россияне пытаются накопить силы для штурмов, прячась в тайниках. Украинские защитники пытаются их там обнаруживать и обезвреживать с помощью дронов еще на подходах к украинским позициям. В последнее время у противника появилась "фишка" — они надевают маскировочные халаты, в частности от тепловизионных камер.

"Есть такой халат, мы его называем халат Гарри Поттера. От тепловизионных камер. Их очень трудно обнаружить, что ночью, что днем. Но все равно видно — по полю какое-то черное пятно себе ползет. Оно сразу видно, что что-то не то, что-то неестественное там. Или бывает они идут или ползут, а ноги видно. Такие две точки белые идут. Сразу понятно, что это враг. Плюха летит к ним моментально", — рассказывает военнослужащий "Эдельвейса".

Напомним, что ранее сообщалось, что у россиян на Новопавловском направлении в Донецкой области стало больше антитепловизорных плащей. Украинские операторы дронов, которые уже научились вычислять такие "силуэты".

Также сообщалось, что на Лиманском направлении ВС РФ начали чаще применять "антидронные плащи", из-за чего они стали свободнее чувствовать себя и спокойно разгуливать по украинским степям.