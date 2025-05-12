"По полю якась чорна пляма собі повзе": в ЗСУ розповіли, як нищать росіян у "плащах Гаррі Поттера"

ЗС РФ на Куп'янському напрямку на Харківщині намагаються дрібними групами підбиратися ближче до позицій ЗСУ і накопичуватися для подальших штурмів. Дедалі частіше під час цих "місій" вони стали використовувати плащі від тепловізійних камер, щоб бути непомітними.

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Про це в ефірі телемарафону розповів військовослужбовець 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади "Едельвейс" Іван Куценко.

За його словами росіяни намагаються накопичити сили для штурмів, ховаючись в схованках. Українські захисники намагаються їх там виявляти і знешкоджувати за допомогою дронів ще на підходах до українських позицій. Останнім часом у противника з’явилася "фішка" — вони вдягають маскувальні халати, зокрема від тепловізійних камер.

"Є такий халат, ми його називаємо халат Гаррі Поттера. Від тепловізійних камер. Їх дуже важко виявити, що вночі, що вдень. Але все одно видно — по полю якась чорна пляма собі повзе. Воно одразу видно, що щось не то, щось неприродне там. Або буває вони йдуть чи повзуть, а ноги видно. Такі дві точки білі йдуть. Одразу зрозуміло, що це ворог. Плюха летить до них моментально", — розповідає військовослужбовець "Едельвейсу".

Нагадаємо, що раніше повідомлялося, що у росіян на Новопавлівському напрямку на Донеччині побільшало антитепловізорних плащів. Українські оператори дронів, які вже навчилися вираховувати такі "силуети".

Також повідомлялося, що на Лиманському напрямку ЗС РФ почали частіше застосовувати "антидронові плащі", через що вони стали вільніше почуватися і спокійно розгулювати українськими степами.