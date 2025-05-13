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Военный Фокус Российско-украинская война

Зарылись под землю, но оставили "сквознячок": оккупантов сожгли в трубе (видео)

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Фото: Скрин видео | Россияне пытались спрятаться в тоннеле, но тайник оказался ненадежным

"Неразрыв" дрона позволил ВСУ разоблачить захватчиков, которые перемещались по трубе. Вскоре тайник ярко взорвался, пополнив вражеские потери.

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Видео бойцов опубликовал украинский журналист Юрий Бутусов, а пресс-служба 93-й ОМБр "Холодный Яр" 13 мая сделала репост.

"Украинские FPV-дроны устроили хороший "сквознячок" в тоннеле, где засели российские оккупанты. Проветривание удалось на славу! Изящная, ювелирно точная работа операторов дронов 2-го мехбата 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр"", — отметил военкор.

Из видео понятно, что защитники запустили дрон в "канал", но тот не сдетонировал. Зато "птичка" записала перемещение вражеской живой силы в тоннеле. Тогда в то же место ударили снова, поразив расчет ВС РФ. Видео мощного взрыва сняли с двух ракурсов.

Потери ВС РФ: детали от Генштаба

Всего по состоянию на 13 мая Россия потеряла уже примерно 968 130 бойцов, из них 1070 — за минувшие сутки.

Также потери врага составляют:

  • 10802 танков (+2);
  • 22487 боевых бронемашин (+14);
  • 27780 артиллерийских систем (+62);
  • 1381 РСЗО;
  • 1162 средств ПВО;
  • 372 самолета;
  • 335 вертолетов;
  • 35778 БПЛА оперативно-тактического уровня (+100);
  • 3197 крылатых ракет;
  • 28 кораблей и катеров;
  • подводная лодка;
  • 48256 единиц автомобильной техники и автоцистерн (+138);
  • 3884 специальная техника.
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Статистика потерь ВС РФ на 13 мая
Фото: Генштаб ВСУ

Напомним, партизаны "АТЕШ" сообщили, что командование одного из полков ВС РФ безразлично относится к бойцам и сознательно отправляет их на смерть. В результате оккупанты несут "катастрофические потери" в живой силе на юге.

Командир 414-й бригады беспилотных систем Роберт Бровди рассказал, сколько солдат ВС РФ за 9 месяцев уничтожило подразделение и сколько его побратимов погибли во время боевых задач.