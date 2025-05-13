Зарылись под землю, но оставили "сквознячок": оккупантов сожгли в трубе (видео)
"Неразрыв" дрона позволил ВСУ разоблачить захватчиков, которые перемещались по трубе. Вскоре тайник ярко взорвался, пополнив вражеские потери.
Видео бойцов опубликовал украинский журналист Юрий Бутусов, а пресс-служба 93-й ОМБр "Холодный Яр" 13 мая сделала репост.
"Украинские FPV-дроны устроили хороший "сквознячок" в тоннеле, где засели российские оккупанты. Проветривание удалось на славу! Изящная, ювелирно точная работа операторов дронов 2-го мехбата 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр"", — отметил военкор.
Из видео понятно, что защитники запустили дрон в "канал", но тот не сдетонировал. Зато "птичка" записала перемещение вражеской живой силы в тоннеле. Тогда в то же место ударили снова, поразив расчет ВС РФ. Видео мощного взрыва сняли с двух ракурсов.
Потери ВС РФ: детали от Генштаба
Всего по состоянию на 13 мая Россия потеряла уже примерно 968 130 бойцов, из них 1070 — за минувшие сутки.
Также потери врага составляют:
- 10802 танков (+2);
- 22487 боевых бронемашин (+14);
- 27780 артиллерийских систем (+62);
- 1381 РСЗО;
- 1162 средств ПВО;
- 372 самолета;
- 335 вертолетов;
- 35778 БПЛА оперативно-тактического уровня (+100);
- 3197 крылатых ракет;
- 28 кораблей и катеров;
- подводная лодка;
- 48256 единиц автомобильной техники и автоцистерн (+138);
- 3884 специальная техника.
Напомним, партизаны "АТЕШ" сообщили, что командование одного из полков ВС РФ безразлично относится к бойцам и сознательно отправляет их на смерть. В результате оккупанты несут "катастрофические потери" в живой силе на юге.
Командир 414-й бригады беспилотных систем Роберт Бровди рассказал, сколько солдат ВС РФ за 9 месяцев уничтожило подразделение и сколько его побратимов погибли во время боевых задач.