Зарылись под землю, но оставили "сквознячок": оккупантов сожгли в трубе (видео)

"Неразрыв" дрона позволил ВСУ разоблачить захватчиков, которые перемещались по трубе. Вскоре тайник ярко взорвался, пополнив вражеские потери.

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Видео бойцов опубликовал украинский журналист Юрий Бутусов, а пресс-служба 93-й ОМБр "Холодный Яр" 13 мая сделала репост.

"Украинские FPV-дроны устроили хороший "сквознячок" в тоннеле, где засели российские оккупанты. Проветривание удалось на славу! Изящная, ювелирно точная работа операторов дронов 2-го мехбата 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр"", — отметил военкор.

Из видео понятно, что защитники запустили дрон в "канал", но тот не сдетонировал. Зато "птичка" записала перемещение вражеской живой силы в тоннеле. Тогда в то же место ударили снова, поразив расчет ВС РФ. Видео мощного взрыва сняли с двух ракурсов.

Потери ВС РФ: детали от Генштаба

Всего по состоянию на 13 мая Россия потеряла уже примерно 968 130 бойцов, из них 1070 — за минувшие сутки.

Также потери врага составляют:

10802 танков (+2);

22487 боевых бронемашин (+14);

27780 артиллерийских систем (+62);

1381 РСЗО;

1162 средств ПВО;

372 самолета;

335 вертолетов;

35778 БПЛА оперативно-тактического уровня (+100);

3197 крылатых ракет;

28 кораблей и катеров;

подводная лодка;

48256 единиц автомобильной техники и автоцистерн (+138);

3884 специальная техника.

Статистика потерь ВС РФ на 13 мая Фото: Генштаб ВСУ

Напомним, партизаны "АТЕШ" сообщили, что командование одного из полков ВС РФ безразлично относится к бойцам и сознательно отправляет их на смерть. В результате оккупанты несут "катастрофические потери" в живой силе на юге.

Командир 414-й бригады беспилотных систем Роберт Бровди рассказал, сколько солдат ВС РФ за 9 месяцев уничтожило подразделение и сколько его побратимов погибли во время боевых задач.