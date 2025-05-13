Зарились під землю, але лишили "сквознячок": окупантів спалили у трубі (відео)

«Нерозрив» дрона дозволив ЗСУ викрити загарбників, які переміщувались трубою. Невдовзі схованка яскраво вибухнула, поповнивши ворожі втрати.

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Відео бійців опублікував український журналіст Юрій Бутусов, а пресслужба 93-ї ОМБр "Холодний Яр" 13 травня зробила репост.

"Українські FPV-дрони влаштували гарний "сквознячок" у тунелі, де засіли російські окупанти. Провітрювання вдалося на славу! Витончена, ювелірно точна робота операторів дронів 2-го мехбату 93-ї окремої механізованої бригади "Холодний Яр"", — зазначив військкор.

З відео зрозуміло, що захисники запустили дрон у "канал", але той не здетонував. Натомість "пташка" записала переміщення ворожої живої сили у тунелі. Тоді у те ж місце вдарили знову, уразивши розрахунок ЗС РФ. Відео потужного вибуху зафільмували з двох ракурсів.

Втрати ЗС РФ: деталі від Генштабу

Загалом станом на 13 травня Росія втратила вже приблизно 968 130 бійців, з них 1070 — за минулу добу.

Також втрати ворога складають:

10802 танків (+2);

22487 бойових бронемашин (+14);

27780 артилерійських систем (+62);

1381 РСЗВ;

1162 засобів ППО;

372 літаки;

335 гелікоптерів;

35778 БПЛА оперативно-тактичного рівня (+100);

3197 крилатих ракет;

28 кораблів і катерів;

підводний човен;

48256 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн (+138);

3884 спеціальна техніка.

Статистика втрат ЗС РФ на 13 травня Фото: Генштаб ЗСУ

Нагадаємо, партизани "АТЕШ" повідомили, що командування одного з полків ЗС РФ байдуже ставиться до бійців і свідомо відправляє їх на смерть. В результаті окупанти зазнають "катастрофічних втрат" у живій силі на півдні.

Командир 414-ї бригади безпілотних систем Роберт Бровді розповів, скільки солдатів ЗС РФ за 9 місяців знищив підрозділ і скільки його побратимів загинули під час бойових завдань.