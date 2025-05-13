Зарились під землю, але лишили "сквознячок": окупантів спалили у трубі (відео)
«Нерозрив» дрона дозволив ЗСУ викрити загарбників, які переміщувались трубою. Невдовзі схованка яскраво вибухнула, поповнивши ворожі втрати.
Відео бійців опублікував український журналіст Юрій Бутусов, а пресслужба 93-ї ОМБр "Холодний Яр" 13 травня зробила репост.
"Українські FPV-дрони влаштували гарний "сквознячок" у тунелі, де засіли російські окупанти. Провітрювання вдалося на славу! Витончена, ювелірно точна робота операторів дронів 2-го мехбату 93-ї окремої механізованої бригади "Холодний Яр"", — зазначив військкор.
З відео зрозуміло, що захисники запустили дрон у "канал", але той не здетонував. Натомість "пташка" записала переміщення ворожої живої сили у тунелі. Тоді у те ж місце вдарили знову, уразивши розрахунок ЗС РФ. Відео потужного вибуху зафільмували з двох ракурсів.
Втрати ЗС РФ: деталі від Генштабу
Загалом станом на 13 травня Росія втратила вже приблизно 968 130 бійців, з них 1070 — за минулу добу.
Також втрати ворога складають:
- 10802 танків (+2);
- 22487 бойових бронемашин (+14);
- 27780 артилерійських систем (+62);
- 1381 РСЗВ;
- 1162 засобів ППО;
- 372 літаки;
- 335 гелікоптерів;
- 35778 БПЛА оперативно-тактичного рівня (+100);
- 3197 крилатих ракет;
- 28 кораблів і катерів;
- підводний човен;
- 48256 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн (+138);
- 3884 спеціальна техніка.
Нагадаємо, партизани "АТЕШ" повідомили, що командування одного з полків ЗС РФ байдуже ставиться до бійців і свідомо відправляє їх на смерть. В результаті окупанти зазнають "катастрофічних втрат" у живій силі на півдні.
Командир 414-ї бригади безпілотних систем Роберт Бровді розповів, скільки солдатів ЗС РФ за 9 місяців знищив підрозділ і скільки його побратимів загинули під час бойових завдань.