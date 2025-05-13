В ВСУ показали редкие кадры уничтожения СУ-25 метким выстрелом из ПЗРК "Игла" (видео)

Редко когда удается заснять момент сбивания вражеского самолета, но именно это сделали украинские морские пехотинцы. Ракету, которая решила судьбу вражеской "сушки", запустил воин с позывным "Талиб".

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Об этом 12 мая сообщила пресс-служба 58-й отдельной мотопехотной бригады имени гетмана Ивана Выговского Оперативного командования "Север" Сухопутных войск ВСУ.

Российский самолет СУ-25 "поймал" боец бригады "Талиб", использовав для атаки ПЗРК "Игла".

"И это не единственная добыча нашего героя. На сегодня среди его трофеев — четыре самолета и два "Шахеды". "Талиб" очень не любит, когда над его землей летает всякий хлам, а охотник на "дичь" он знатный. Поэтому, дальше будет...", — отметили в 58-й ОМБр.

13 мая видео также распространила пресс-служба оперативно-стратегической группировки войск "Хортица".

Почему Су-25 — это важная цель

Фото российского Су-25 Фото: Минобороны РФ

Су-25 — это самолет-штурмовик, его характеристики разбирали в Defence Express:

дальность полета при выполнении боевых задач — до 1100 километров с использованием подвесных топливных баков и до 650 километров — без них;

боевая нагрузка — нормальная до 1400 килограммов и максимальная до 4000 килограммов;

дальность пуска управляемых ракет Х-25 — 10-40 километров, Х-29 — 8-30 километров, снарядов С-25 — 3-10 километров;

встроенная двуствольная 30-мм пушка ГШ-30-2 с боекомплектом в 250 выстрелов;

способны нести блоки с неуправляемыми реактивными снарядами и неуправляемые авиабомбы калибра 250 и 500 килограммов;

возможность подвески ракет класса "воздух-воздух" типов Р-27, Р-73 и Р-77 (предусмотрено 10 узлов);

максимальная скорость полета — до 950 км/ч, крейсерская скорость полета — до 750 км/ч;

максимальная взлетная масса — 17,6 тонны;

экипаж — 1 человек.

Напомним, в Минобороны показали редкий ЗРК С-300В1. Один из бойцов расчета рассказал, что среди "жирных целей" были вражеские "сушки". Аналитики предположили, что речь может идти о загадочных поражениях Су-34.

В ГУР показали кадры ударов зенитной ракетой 5В28 из ракетного комплекса С-200, среди "подстреленных" целей — российские самолеты Ту-22М3 и А-50.