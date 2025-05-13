У ЗСУ показали рідкісні кадри знищення СУ-25 влучним пострілом з ПЗРК "Ігла" (відео)
Рідко коли вдається зафільмувати момент збиття ворожого літака, але саме це зробили українські морські піхотинці. Ракету, яка вирішила долю ворожої «сушки», запустив воїн з позивним «Таліб».
Про це 12 травня повідомила пресслужба 58-ї окремої мотопіхотної бригади імені гетьмана Івана Виговського Оперативного командування "Північ" Сухопутних військ ЗСУ.
Російський літак СУ-25 "вполював" боєць бригади "Таліб", використавши для атаки ПЗРК "Ігла".
"І це не єдина здобич нашого героя. На сьогодні серед його трофеїв — чотири літаки і два "Шахеди". "Таліб" дуже не любить, коли над його землею літає всякий непотріб, а мисливець на "дичину" він знатний. Тож, далі буде…", — зауважили у 58-й ОМБр.
13 травня відео також поширила пресслужба оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця".
Чому Су-25 — це важлива ціль
Су-25 — це літак-штурмовик, його характеристики розбирали у Defence Express:
- дальність польоту при виконанні бойових завдань — до 1100 кілометрів із використанням підвісних паливних баків і до 650 кілометрів — без них;
- бойове навантаження — нормальне до 1400 кілограмів і максимальне до 4000 кілограмів;
- дальність пуску керованих ракет Х-25 — 10-40 кілометрів, Х-29 — 8-30 кілометрів, снарядів С-25 — 3-10 кілометрів;
- вбудована двоствольна 30-мм гармата ГШ-30-2 з боєкомплектом у 250 пострілів;
- здатні нести блоки з некерованими реактивними снарядами та некеровані авіабомби калібру 250 та 500 кілограмів;
- можливість підвіски ракет класу "повітря-повітря" типів Р-27, Р-73 та Р-77 (передбачено 10 вузлів);
- максимальна швидкість польоту — до 950 км/год, крейсерська швидкість польоту — до 750 км/год;
- максимальна злітна маса — 17,6 тонни;
- екіпаж — 1 особа.
Нагадаємо, у Міноборони показали рідкісний ЗРК С-300В1. Один з бійців розрахунку розповів, що серед "жирних цілей" були ворожі "сушки". Аналітики припустили, що може йтися про загадкові ураження Су-34.
У ГУР показали кадри ударів зенітною ракетою 5В28 з ракетного комплексу С-200, серед "впольованих" цілей — російські літаки Ту-22М3 й А-50.