У ЗСУ показали рідкісні кадри знищення СУ-25 влучним пострілом з ПЗРК "Ігла" (відео)

Рідко коли вдається зафільмувати момент збиття ворожого літака, але саме це зробили українські морські піхотинці. Ракету, яка вирішила долю ворожої «сушки», запустив воїн з позивним «Таліб».

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Про це 12 травня повідомила пресслужба 58-ї окремої мотопіхотної бригади імені гетьмана Івана Виговського Оперативного командування "Північ" Сухопутних військ ЗСУ.

Російський літак СУ-25 "вполював" боєць бригади "Таліб", використавши для атаки ПЗРК "Ігла".

"І це не єдина здобич нашого героя. На сьогодні серед його трофеїв — чотири літаки і два "Шахеди". "Таліб" дуже не любить, коли над його землею літає всякий непотріб, а мисливець на "дичину" він знатний. Тож, далі буде…", — зауважили у 58-й ОМБр.

13 травня відео також поширила пресслужба оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця".

Чому Су-25 — це важлива ціль

Фото російського Су-25 Фото: Мiноборони РФ

Су-25 — це літак-штурмовик, його характеристики розбирали у Defence Express:

дальність польоту при виконанні бойових завдань — до 1100 кілометрів із використанням підвісних паливних баків і до 650 кілометрів — без них;

бойове навантаження — нормальне до 1400 кілограмів і максимальне до 4000 кілограмів;

дальність пуску керованих ракет Х-25 — 10-40 кілометрів, Х-29 — 8-30 кілометрів, снарядів С-25 — 3-10 кілометрів;

вбудована двоствольна 30-мм гармата ГШ-30-2 з боєкомплектом у 250 пострілів;

здатні нести блоки з некерованими реактивними снарядами та некеровані авіабомби калібру 250 та 500 кілограмів;

можливість підвіски ракет класу "повітря-повітря" типів Р-27, Р-73 та Р-77 (передбачено 10 вузлів);

максимальна швидкість польоту — до 950 км/год, крейсерська швидкість польоту — до 750 км/год;

максимальна злітна маса — 17,6 тонни;

екіпаж — 1 особа.

Нагадаємо, у Міноборони показали рідкісний ЗРК С-300В1. Один з бійців розрахунку розповів, що серед "жирних цілей" були ворожі "сушки". Аналітики припустили, що може йтися про загадкові ураження Су-34.

У ГУР показали кадри ударів зенітною ракетою 5В28 з ракетного комплексу С-200, серед "впольованих" цілей — російські літаки Ту-22М3 й А-50.