Серед "жирних цілей" — ворожі "сушки": як виглядає рідкісний комплекс С-300В1 (відео)

ЗРК, про який мало відомо, показали у Міноборони. Аналітики припустили, які популярні втрати могли бути завдані Росії його розрахунками.

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Відео з рідкісною системою ППО С-300В1 опублікувала пресслужба Міністерства оборони.

Там підкреслили, що потужний комплекс здатний збивати різні типи ракет, але "без людей це просто метал". Героями відео стали головний сержант, старший оператор Сергій і механік-водій Олександр. Вони є частиною бойового розрахунку, який захищає українське небо вдень і вночі. Зазначається, що воїни "багато разів" не давали російським ракетам досягти міст.

Олександр розповів, що база у С-300В1 — як у Т-80, тож прохідність дозволяє "заїхати, куди треба".

"На нашому рахунку немало повітряних цілей противника. Ті самі ракети, коли збиваються, це ейфорія від цього з’являється, радість, що ця ракета не прилетить у житловий будинок. Коли збиваєш таку жирну ціль як "сушку" каца***ку, тебе мотивує далі це робити. Кожен цей літак, кожен цей гелікоптер, який летить до нашого кордону, і збитий нами — це десятки життів наших побратимів", — заявив Сергій.

Воїни пояснили, що захисники неба не дають ЗС РФ виконувати свої бойові завдання. Ця робота — непроста, але дає ейфорію, коли вдається уразити ціль. Українців закликали доєднуватись до зенітно-ракетних військ.

У Defence Express 13 квітня пояснили, що дальність стрільби ЗРК С-300В1 — до 100 кілометрів. Також аналітики звернули увагу на слова оператора про ураження російських літаків "Су", залучених до скидання КАБів.

У виданні згадали, що про збиття ворожих Су-34 повідомляли 14 серпня минулого року і 18 лютого, деталей при цьому не розкривали. Окрім того, так само за загадкових обставин Росія втратила один Су-34 12 жовтня минулого року — під час виконання завдання зі скиду КАБів.

Аналітики підкреслили й те, що оприлюднене Міноборони відео — днем з небагатьох за весь час повномасштабної війни, де офіційно згадуються рідкісні системи С-300В1 з арсеналу ЗСУ. ЗРК хіба що згадували епізодично в одному з відео Повітряних сил у лютому.

Архівне фото С-300В1 від лютого 2021 року Фото: Відкриті джерела

Особливостями С-300В1 є:

база — шасі від Т-80;

рідкісні типи ракет — 9М82 (по дві на пусковій установці) та 9М83 (по чотири на пусковій установці);

дальність пуску — до 100 кілометрів.

У Defence Express з посиланням на кадри у відкритому доступі припустили, що у ЗСУ комплекс використовують з 9М83 — ще рідкіснішими, ніж 5В55 для С-300ПТ/ПС. Однак, як зазначається, підтримка таких ЗРК радянського зразка може супроводжуватись певними труднощами, тож з часом С-300В1 знадобиться заміна на сучасні системи західного зразка.

Архівне фото С-300В1 від лютого 2021 року Фото: Відкриті джерела

Нагадаємо, у ГУР показали роботу ракетного комплексу С-200 з зенітною ракетою 5В28. Серед уражених цілей — російські ДРЛВ А-50 і дальній бомбардувальник Ту-22М3, останній збили на абсолютно рекордній дальності в 308 кілометрів.

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