Среди "жирных целей" — вражеские "сушки": как выглядит редкий комплекс С-300В1 (видео)

ЗРК, о котором мало известно, показали в Минобороны. Аналитики предположили, какие популярные потери могли быть нанесены России его расчетами.

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Видео с редкой системой ПВО С-300В1 опубликовала пресс-служба Министерства обороны.

Там подчеркнули, что мощный комплекс способен сбивать различные типы ракета, но "без людей это просто металл". Героями видео стали главный сержант, старший оператор Сергей и механик-водитель Александр. Они являются частью боевого расчета, который защищает украинское небо днем и ночью. Отмечается, что воины "много раз" не давали российским ракетам достичь городов.

Александр рассказал, что база у С-300В1 — как у Т-80, поэтому проходимость позволяет "заехать, куда надо".

"На нашем счету немало воздушных целей противника. Те же ракеты, когда сбиваются, это эйфория от этого появляется, радость, что эта ракета не прилетит в жилой дом. Когда сбиваешь такую жирную цель как "сушку" каца***ку, тебя мотивирует дальше это делать. Каждый этот самолет, каждый этот вертолет, который летит к нашей границе, и сбитый нами — это десятки жизней наших собратьев", — заявил Сергей.

Воины объяснили, что защитники неба не дают ВС РФ выполнять свои боевые задачи. Эта работа — непростая, но дает эйфорию, когда удается поразить цель. Украинцев призвали присоединяться к зенитно-ракетным войскам.

В Defence Express 13 апреля объяснили, что дальность стрельбы ЗРК С-300В1 — до 100 километров. Также аналитики обратили внимание на слова оператора о поражении российских самолетов "Су", привлеченных к сбросу КАБов.

В издании вспомнили, что о сбитии вражеских Су-34 сообщали 14 августа прошлого года и 18 февраля, деталей при этом не раскрывали. Кроме того, так же при загадочных обстоятельствах Россия потеряла один Су-34 12 октября прошлого года — во время выполнения задания по сбросу КАБов.

Аналитики подчеркнули и то, что обнародованное Минобороны видео — днем из немногих за все время полномасштабной войны, где официально упоминаются редкие системы С-300В1 из арсенала ВСУ. ЗРК разве что упоминали эпизодически в одном из видео Воздушных сил в феврале.

Архивное фото С-300В1 от февраля 2021 года Фото: Открытые источники

Особенностями С-300В1 являются:

база — шасси от Т-80;

редкие типы ракет — 9М82 (по две на пусковой установке) и 9М83 (по четыре на пусковой установке);

дальность пуска — до 100 километров.

В Defence Express со ссылкой на кадры в открытом доступе предположили, что в ВСУ комплекс используют с 9М83 — еще более редкими, чем 5В55 для С-300ПТ/ПС. Однако, как отмечается, поддержка таких ЗРК советского образца может сопровождаться определенными трудностями, поэтому со временем С-300В1 понадобится замена на современные системы западного образца.

Архивное фото С-300В1 от февраля 2021 года Фото: Открытые источники

Напомним, в ГУР показали работу ракетного комплекса С-200 с зенитной ракетой 5В28. Среди пораженных целей — российские ДРЛО А-50 и дальний бомбардировщик Ту-22М3, последний сбили на абсолютно рекордной дальности в 308 километров.

Пилоты подразделения BULAVA показали успешное применение "Королевы Шершней" с гранатометом против российской пехоты. Речь идет о крупнейшем в Украине FPV-дроне, который на 65% состоит из отечественных деталей и оснащен украинской электроникой.