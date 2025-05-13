Поможет "победить" Китай: гуманоидные роботы США получат прорывную функцию (видео)

Гуманоидные роботы Atlas от Boston Dynamics будут оснащены модулями визуального восприятия, разработанными совместно с LG Innotek в рамках соглашения о партнерстве между компаниями.

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Об этом говорится в пресс-релизе LG Innotek, опубликованном на PR Newswire.

Как создаются гуманоидные роботы Atlas

Системы визуального восприятия LG будут служить "глазами" для американских роботов. Они позволят машинам точно определять свое окружение даже в темных условиях или при плохой погоде, когда видимость ограничена.

"Оптическая технология LG Innotek не имеет себе равных в мире", — подчеркнули в компании.

Технология объединит различные сенсорные компоненты, такие как камеры RGB (красный, зеленый, синий) и модули 3D-зондирования. Эти же компоненты, включая модули камер, сегодня используются в смартфонах и сфере автономного вождения.

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"Роботы должны уметь видеть, обрабатывать и воспринимать мир так же как люди. Я надеюсь, что, работая вместе, мы разработаем новаторские системы зрения, которые будут такими же продвинутыми, как камеры в ваших мобильных телефонах", — заявили в LG.

Напомним, фабрики в Китае теперь более автоматизированы, чем в США, Германии или Японии. Массовое использование роботов снижает себестоимость производства и повышает качество товаров, что дает Китаю преимущество в торговой войне с США.

Также сообщалось, что Европейский союз существенно зависит от Китая в плане поставок основных микрочипов, используемых в современной электронике. Согласно отчету Европейской счетной палаты, каждый третий низкотехнологичный чип поставляется из КНР.