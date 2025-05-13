Допоможе "перемогти" Китай: гуманоїдні роботи США отримають проривну функцію (відео)

Гуманоїдні роботи Atlas від Boston Dynamics будуть оснащені модулями візуального сприйняття, розробленими спільно з LG Innotek у рамках угоди про партнерство між компаніями.

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Про це йдеться в прес-релізі LG Innotek, опублікованому на PR Newswire.

Як створюються гуманоїдні роботи Atlas

Системи візуального сприйняття LG слугуватимуть "очима" для американських роботів. Вони дадуть змогу машинам точно визначати своє оточення навіть у темних умовах або за поганої погоди, коли видимість обмежена.

"Оптична технологія LG Innotek не має собі рівних у світі", — підкреслили в компанії.

Технологія об'єднає різні сенсорні компоненти, такі як камери RGB (червоний, зелений, синій) і модулі 3D-зондування. Ці ж компоненти, включно з модулями камер, сьогодні використовують у смартфонах і сфері автономного водіння.

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"Роботи повинні вміти бачити, обробляти і сприймати світ так само як люди. Я сподіваюся, що, працюючи разом, ми розробимо новаторські системи зору, які будуть такими ж просунутими, як камери у ваших мобільних телефонах", — заявили в LG.

Нагадаємо, фабрики в Китаї тепер більш автоматизовані, ніж у США, Німеччині або Японії. Масове використання роботів знижує собівартість виробництва і підвищує якість товарів, що дає Китаю перевагу в торгівельній війні зі США.

Також повідомлялося, що Європейський союз істотно залежить від Китаю в плані постачання основних мікрочипів, які використовуються в сучасній електроніці. Згідно зі звітом Європейської рахункової палати, кожен третій низькотехнологічний чип постачається з КНР.