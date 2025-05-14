Один человек погиб, семеро — ранены: армия РФ ударила по объекту инфраструктуры в Сумах

В среду, 14 мая россияне нанесли ракетный удар по объекту промышленной инфраструктуры в Сумах.

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Об этом сообщает Сумская ОВА.

"Последствия удара россиян выясняются. На месте происшествия работают соответствующие службы", — говорится в сообщении.

Впоследствии в областной военной администрации сообщили, что в результате ракетного обстрела погиб один человек, еще семеро получили ранения. Трое из раненых находятся в критическом состоянии.

Напомним, Россия запустила по Украине ударные дроны "Шахед" ночью, 14 мая. Воздушную тревогу объявляли в ряде областей, в результате атаки прогремело много взрывов.

Также сообщалось, что утром 12 мая войска РФ атаковали дроном служебный автомобиль энергетиков возле города Сумы. В результате взрыва есть погибший и раненые.