Не заметил дрона: ВС РФ потеряли ЗРК "Тор", который "видел" цели на другом берегу Днепра (видео)

Военный Вооруженных сил Российской Федерации показал последствия удара украинского беспилотника по зенитно-ракетному комплексу "Тор", который стоял на оккупированной части Херсонской области. На видео из соцсетей — полностью уничтоженное средство противовоздушной обороны, предназначенное для противодействия БПЛА и F-16.

Related video

Видео с уничтоженным ЗРК "Тор" появилось в анонимном Telegram-канале "Досье шпиона".

Сообщение об уничтожении комплекса появилось днем 14 мая. Указывается, что событие произошло 11 мая возле поселка Каховка на левом берегу Днепра. ЗРК "Тор" пострадал от попадания беспилотника ВСУ, говорится в сообщении.

К сообщению прикреплено видео, на котором можно увидеть последствия попадания. Неизвестный российский солдат обходит установку, которая дымит и пылает у него перед глазами. Видим поврежденный корпус, вырванные гусеницы, разбитую кабину. Кроме того, рядом на земле валяются обломки установки: россиянин их поднимает и показывает, насколько они покручены.

Автор сообщения заявил, что "Тор" принадлежал 206 отдельной мотострелковой бригаде ВС РФ. Силы обороны пока не писали об уничтожении российского ЗРК на юге.

Удар по ЗРК "Тор" РФ — детали

ЗРК "Тор" — комплекс противовоздушной обороны, стоимостью около 24 млн долл. ЗРК предназначен для уничтожения целей различных типов: дронов — на расстоянии до 9-15 км, вертолетов — 13-20 км, самолетов F-16 — до 27 км. Если ЗРК "Тор" ВС РФ стоял возле Каховки, то он должен был защитить позиции россиян в радиусе 27 км. На карте DeepState видим, что эта зона охватывает местность на правом берегу Днепра, оккупированную Новую Каховку, почти достает до сел Крынки-Козачьи Лагери на юго-западе.

Удар по ЗРК "Тор" РФ — где стояло российское средство ПВО Фото: DeepState

Отметим, в июле 2024 года Фокус писал о попытке россиян защитить ЗРК "Тор", которые работают на позициях ВС РФ на линии фронта. Обозреватели "Милитарного" сообщили, что борта и верхнюю полусферу прикрыли металлическими экранами, также добавили "мягкую защиту". Обозреватели объяснили, что такие действия вряд ли уберегут ЗРК от удара артиллерии или ракеты GMLRS, но все же закроют от шрапнели. При этом отмечается, что радар и антенна "Тора" полностью не защищены.

Между тем в апреле 2025 года пресс-служба 14-го отдельного полка беспилотных авиационных комплексов ВСУ рассказала об успешной отработке БПЛА по ЗРК "Тор", а также ЗРК "Бук". В заявлении подразделения отмечается, что удар нанесли дронами Switchblade 600, а комплексы стояли в глубоком тылу ВС РФ. Фокус посчитал, что благодаря этому попаданию РФ потеряла техники на 50 млн долл. При этом глубокий тыл — это около 40 км от линии фронта.

Напоминаем, в январе военный обозреватель Роман Бочкала рассказал о еще одном рекорде: FPV-дрон взорвал ЗРК "Тор" РФ на расстоянии 41 км.