Не помітив дрона: ЗС РФ втратили ЗРК "Тор", який "бачив" цілі на іншому березі Дніпра (відео)

Військовий Збройних сил Російської Федерації показав наслідки удару українського безпілотника по зенітно-ракетному комплексу "Тор", який стояв на окупованій частині Херсонської області. На відео з соцмереж — повністю знищений засіб протиповітряної оборони, призначений для протидії БПЛА та F-16.

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Відео зі знищеним ЗРК "Тор" з'явилось в анонімному Telegram-каналі "Досье шпиона".

Допис про знищення комплексу з'явився вдень 14 травня. Вказується, що подія сталась 11 травня біля селища Каховка на лівому березі Дніпра. ЗРК "Тор" постраждав від влучання безпілотника ЗСУ, ідеться у дописі.

До повідомлення прикріплене відео, на якому можна побачити наслідки влучання. Невідомий російський солдат обходить установку, яка димить та палає у нього перед очима. Бачимо пошкоджений корпус, вирвані гусениці, потрощену кабіну. Крім того, поруч на землі валяються уламки установки: росіянин їх підіймає і показує, наскільки вони покручені.

Автор повідомлення заявив, що "Тор" належав 206 окремій мотострілецькій бригаді ЗС РФ. Сили оборони поки не писали про знищення російського ЗРК на півдні.

Удар по ЗРК "Тор" РФ — деталі

ЗРК "Тор" — комплекс протиповітряної оборони, вартістю близько 24 млн дол. ЗРК призначений для знищення цілей різних типів: дронів — на відстані до 9-15 км, вертольотів — 13-20 км, літаків F-16 — до 27 км. Якщо ЗРК "Тор" ЗС РФ стояв біля Каховки, то він мав захистити позиції росіян у радіусу 27 км. На карті DeepState бачимо, що ця зона охоплює місцевість на правому березі Дніпра, окуповану Нову Каховку, майже дістає до сіл Кринки-Козачі Лагері на південному заході.

Удар по ЗРК "Тор" РФ - де стояв російський засіб ППО Фото: DeepState

Зазначимо, у липні 2024 року Фокус писав про спробу росіян захистити ЗРК "Тор", які працюють на позиціях ЗС РФ на лінії фронту. Оглядачі "Мілітарного" повідомили, що борти та верхню напівсферу прикрили металевими екранами, також додали "м'який захист". Оглядачі пояснили, що такі дії навряд чи вбережуть ЗРК від удару артилерії чи ракети GMLRS, але все ж закриють від шрапнелі. При цьому наголошується, що радар та антенна "Тора" повністю не захищені.

Тим часом у квітні 2025 року пресслужба 14-го окремого полку безпілотних авіаційних комплексів ЗСУ розповіла про успішне відпрацювання БПЛА по ЗРК "Тор", а також ЗРК "Бук". У заяві підрозділу наголошується, що удар завдали дронами Switchblade 600, а комплекси стояли у глибокому тилу ЗС РФ. Фокус порахував, що завдяки цьому влучанню РФ втратила техніки на 50 млн дол. При цьому глибокий тил — це близько 40 км від лінії фронту.

Нагадуємо, у січні військовий оглядач Роман Бочкала розповів про ще один рекорд: FPV-дрон підірвав ЗРК "Тор" РФ на відстані 41 км.