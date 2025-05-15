Резиновая броня и РЭБ: в РФ показали "постапокалиптический" КАМАЗ с защитой (фото)

Вооруженные силы Российской Федерации решили уберечь военные грузовики КАМАЗы и усовершенствовали защиту от ударов различных средств поражения Вооруженных сил Украины. Россияне прикрепили к машинам резиновые "юбки" и "украсили" средствами радиоэлектронной борьбы.

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О новых особенностях оружия РФ рассказал российский военкор в Telegram-канале "Военный осведомитель".

Сообщение милблогера появилось вечером 15 мая. Россиянин опубликовал фото обновленного военного КАМАЗа. Видим, что кабина и кузов машины обшиты листами металла. На кабине — надпись "Z". Между тем внизу — пластины неизвестного происхождения, которые прикрывают колеса и все пространство от дна кузова до земли. Наверху на специальной стойке — аппаратура: военкор написал, что это средство РЭБ. В тексте указано, что неизвестные пластины — это резиновая "юбка". Усовершенствованный военный грузовик автор назвал "постапокалиптическим".

На фото, опубликованном российским военкором, — переделанная машина, находящаяся в неустановленной местности. Заметно, что КАМАЗ уже использовался: на нижней части резиновой "юбки" — следы рыжего болота. По зеленым растениям в левом нижнем углу изображения можно предположить, что фото делали в теплое время года.

Оружие РФ — как выглядит КАМАЗ с резиновой броней Фото: Telegram

Под заметкой военкора РФ появилась реакция россиян на новое изобретение: они удивлялись "оружию победы". Часть комментаторов сомневалась, что кусок резины убережет от обломков РСЗО, но предполагали, что возможна защита от БПЛА. Также жаловались, что резина скорее загорится, чем убережет от FPV-дрона. Также предполагали, что для "надежности" кузов можно было бы выложить кирпичами. Кроме того, некоторые из россиян объяснил, что улучшение КАМАЗа — бесполезная работа, поскольку ВС РФ для получения преимущества "кладет" пехоту, а не военные машины.

Оружие РФ — как россияне оценили резиновую юбку у КАМАЗа Фото: Скриншот

Оружие РФ — детали

Отметим, Фокус ранее писал о различных приспособлениях, которые используют россияне для защиты техники от FPV-дронов ВСУ. В январе российские военные опубликовали фото "инфернального танка" с защитой. На фото видим бронемашину, на крыше которой прикрепили толстые тросы. Внешне такое приспособление выглядело как волосы, а над дулом пушки срезали специальный "чуб" для стрельбы.

В мае появились новые фото, но теперь уже с бронемашиной пехоты. Россияне оплели БМП путаницей тросов, которые потом еще и расплели. В итоге получилась "колючая" броня, которая делала бронемашину похожей на ежа.

Напоминаем, эксперты по вооружению рассказали, действительно ли эффективны "мангалы", которыми защищена военная техника ВС РФ.