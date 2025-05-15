Гумова броня і РЕБ: у РФ показали "постапокаліптичний" КАМАЗ із захистом (фото)

Збройні сили Російської Федерації вирішили вберегти військові вантажівки КАМАЗи та вдосконалили захист від ударів різних засобів ураження Збройних сил України. Росіяни прикріпили до машин гумові "спідниці" та "прикрасили" засобами радіоелектронної боротьби.

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Про нові особливості зброї РФ розповів російський військкор у Telegram-каналі "Военный осведомитель".

Допис мілблогера з'явився увечері 15 травня. Росіянин опублікував фото оновленого військового КАМАЗа. Бачимо, що кабіна та кузов машини обшиті листами металу. НА кабіні — надпис "Z". Тим часом внизу — пластини невідомого походження, які прикривають колеса і весь простір від дна кузова до землі. Нагорі на спеціальній стійці — апаратура: військкор написав, що це засіб РЕБ. У тексті вказано, що невідомі пластини — це гумова "спідниця". Вдосконалену військові вантажівку автор назвав "постапокаліптичною".

На фото, опублікованому російським військкором, — перероблена машина, яка перебуває у невстановленій місцевості. Помітно, що КАМАЗ вже використовували: на нижній частині гумової "спідниці" — сліди рудого болота. По зелених рослинах у лівому нижньому кутку зображення можна припустити, що фото робили у теплу пору року.

Зброя РФ - як виглядає КАМАЗ з гумовою бронею Фото: Telegram

Під дописом військкора РФ з'явилась реакція росіян на новий винахід: вони дивувались "зброї перемоги". Частина коментаторів сумнівалась, що шматок гуми вбереже від уламків РСЗВ, але припускали, що можливий захист від БПЛА. Також скаржаться, що гума швидше загориться, ніж вбереже від FPV-дрона. Також припускали, що для "надійності" кузов можна було б викласти цеглинами. Крім того, дехто з росіян пояснив, що покращення КАМАЗа — марна робота, оскільки ЗС РФ для отримання переваги "кладе" піхоту, а не військові машини.

Зброя РФ - як росіяни оцінили гумову спідницю у КАМАЗа Фото: Скриншот

Зброя РФ — деталі

Зазначимо, Фокус раніше писав про різні пристосування, які використовують росіяни для захисту техніки від FPV-дронів ЗСУ.. У січні російські військкори опублікували фото "інфернального танку" з захистом. На фото бачимо бронемашину, на даху якої прикріпили товсті троси. Зовні таке пристосування виглядало як волосся, а над дулом гармати зрізали спеціальний "чубчик" для стрільби.

У травні з'явились нові фото, але тепер вже з бронемашиною піхоти. Росіяни обплели БМП плутаниною тросів, які потім ще й розплели. В підсумку вийшла "колюча" броня, яка робила бронемашину схожою на їжака.

Нагадуємо, експерти з озброєння розповіли, чи дійсно ефективними є "мангали", якими захищена військова техніка ЗС РФ.