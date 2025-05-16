"С десяток посадок усеяны телами": ВСУ отбивают "очень массированные штурмы", — 72 ОМБр

Подполковник Андрей Назаренко рассказал, что российские оккупанты атакуют одновременно с 7-10 направлений. Враг имеет цель дойти до Днепропетровской области, а к жизни своих бойцов относится исключительно как к ресурсу.

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Об этом в комментарии "Еспресо" 16 мая рассказал подполковник, командир батальона беспилотных систем 72-й ОМБр имени Черных Запорожцев Андрей Назаренко.

Он подчеркнул, что Россия имеет "значительно больший человеческий ресурс". В то же время если в Силах обороны ценят жизнь личного состава, в оккупационных войсках воспринимают живую силу исключительно как ресурс. В последние дни только на отрезке, где стоят воины "Черных Запорожцев", враг кладет более 100 своих военных каждые сутки.

"Посадки длиной более 1 км усеяны телами противника, где валяется по 130-140 тел. А таких посадок уже с десяток, как минимум", — рассказал Назаренко.

Он заверил, что оборонцы делают все возможное, чтобы сохранить жизни своих и максимально развивать технологические средства. Россия поставила себе цель выйти из этого отрезка до границы Днепропетровской области, "дедлайном" было 9 мая.

"Поэтому мы уже видели очень массированные штурмы, в которых противник применял сотни единиц живой силы, сосредотачивая их только на нескольких посадках. Мы сделали все возможное, чтобы их уничтожить", — подчеркнул комбат.

Он пояснил, что цель ВСУ — неизменна, воины ежедневно пытаются наращивать силы и средства, ведь их "никогда не бывает много". Ежедневно они готовят к возможному вражескому массированному штурму и настроены "сделать все", чтобы не дать оккупантам возможности продвинуться "ни на сантиметр".

В то же время РФ, как сообщил Назаренко, сейчас расширяет фронт. Россияне пытаются продвинуться на других направлениях, чтобы выровнять линию боестолкновения.

"Враг начинает растягивать свои силы и средства, атакуя с 7-10 направлений одновременно, только на нашем отрезке", — добавил подполковник.

Напомним, в DeepState проанализировали заявление Минобороны РФ о захвате села Торское на Лиманском направлении. Свои слова враждебное министерство подкрепило кадрами с дрона.

Также аналитики сообщили, что российские оккупанты в очередной раз попытались установить триколор в селе Багатырь. Враг активизировал наступление в этом районе и отправил "знаменосцев" на смерть.