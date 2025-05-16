"З десяток посадок усіяні тілами": ЗСУ відбивають "дуже масовані штурми", — 72 ОМБр

Підполковник Андрій Назаренко розповів, що російські окупанти атакують одночасно з 7-10 напрямів. Ворог має мету дійти до Дніпропетровської області, а до життя своїх бійців ставиться виключно як до ресурсу.

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Про це у коментарі "Еспресо" 16 травня розповів підполковник, командир батальйону безпілотних систем 72-ї ОМБр імені Чорних Запорожців Андрій Назаренко.

Він підкреслив, що Росія має "значно більший людський ресурс". Водночас якщо у Силах оборони цінують життя особового складу, в окупаційних військах сприймають живу силу виключно як ресурс. Останніми днями лише на відтинку, де стоять воїни "Чорних Запорожців", ворог кладе понад 100 своїх військових кожної доби.

"Посадки завдовжки понад 1 км усіяні тілами противника, де валяється по 130-140 тіл. А таких посадок уже з десяток, як мінімум", — розповів Назаренко.

Він запевнив, що оборонці роблять усе можливе, щоб зберегти життя своїх і максимально розвивати технологічні засоби. Росія поставила собі за мету вийти з цього відтинка до кордону Дніпропетровської області, "дедлайном" було 9 травня.

"Тому ми вже бачили дуже масовані штурми, в яких противник застосовував сотні одиниць живої сили, зосереджуючи їх лише на декількох посадках. Ми зробили все можливе, аби їх знищити", — підкреслив комбат.

Він пояснив, що мета ЗСУ — незмінна, воїни щодня намагаються нарощувати сили й засоби, адже їх "ніколи не буває забагато". Щодня вони готують до можливого ворожого масованого штурму й налаштовані "зробити усе", щоб не дати окупантам можливості просунутися "ані на сантиметр".

Водночас РФ, як повідомив Назаренко, зараз розширює фронт. Росіяни намагаються просунутись на інших напрямках, щоб вирівняти лінію боєзіткнення.

"Ворог починає розтягувати свої сили та засоби, атакуючи з 7-10 напрямків одночасно, тільки на нашому відтинку", — додав підполковник.

Нагадаємо, у DeepState проаналізували заяву Міноборони РФ про захоплення села Торське на Лиманському напрямку. Свої слова вороже міністерство підкріпило кадрами з дрона.

Також аналітики повідомили, що російські окупанти вчергове спробували встановити триколор у селі Багатир. Ворог активізував наступ у цьому районі й відправив "прапороносців" на смерть.