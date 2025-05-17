"Может быть нескоординированное направление": военный рассказал, могут ли ВС РФ снова дойти до Киева

Наступление на Киев, о котором предупреждают западные медиа, российская армия может попытаться осуществить снова, переведя тактические действия в крупные наступательные операции. Однако при этом полковник запаса ВСУ, военный эксперт и летчик-инструктор Роман Свитан считает, что все зависит от договоренностей о прекращении огня.

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Об этом военный рассказал корреспондентам "24 канала" 16 мая.

Сейчас россияне все свои резервы вывели на линию соприкосновения, утверждает военный, но уверяет, что в течение последних нескольких месяцев ВС РФ масштабных наступательных операций оперативного уровня не осуществляли. Однако россияне сейчас технику и боеприпасы, которые производят, складируют и накапливают для летней военной кампании 2025 года. В то же время задачи летней кампании 2025 года, которые ставит перед ВС РФ Кремль, остаются теми же: в частности речь идет о захвате 5 регионов, на которые сейчас претендует Россия.

Комментируя новости о повторении сценария 2022 года, Свитан считает, что то, пойдет ли российская армия в повторное наступление на Киев, зависит сейчас от того, какими будут договоренности о прекращении огня, в частности то, вообще прекратятся ли боевые действия.

"Вариантов два. Либо идет остановка боевых действий — неважно, насколько, или на 30 дней, или на несколько недель, либо ее не будет. Если ее не будет, россияне плавно перейдут из весенней кампании в наступательные операции", — говорит Свитан.

По словам военного, операции в таком случае будут "масштабными", однако будут происходить не на глубину, а вдоль всей линии фронта.

"Это может быть нескоординированное направление, а то, куда ВС РФ смогут подтянуть силы", — считает Свитан.

Когда же перемирие будет достигнуто, оперативная пауза на поле боя позволит россиянам накопить ресурсы и сформировать резервы, которые они смогут подтянуть к линии соприкосновения.

"Только в таком случае ВС РФ действительно смогут выйти на левый берег Днепра. Это может произойти в районе Запорожья. Если такая же ситуация будет на Сумщине, то выход на Полтаву и оттуда, возможно, в Киевскую область", — отмечает военный.

Наступление на Киев в 2025 году: что об этом говорят

Подполковник ВСУ, заместитель командира 3-й отдельной штурмовой бригады Максим "Мосе" Жорин еще в начале апреля рассказал, что Россия не отказалась от собственных амбиций относительно наступления на Киевскую область. Военный считает, что ВС РФ могут возобновить попытку захватить украинскую столицу.

В то же время украинский журналист Денис Попович утверждал 11 апреля, что новое наступление на Киев ВС РФ может осуществить не ранее 2026 года. Однако при этом уверяет, что реально представить стратегическую операцию такого масштаба практически невозможно.

Военный корреспондент и блогер Богдан Мирошников 15 апреля не нашел возможности для серьезного удара со стороны россиян в частности в направлении Киева.