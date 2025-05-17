"Може бути нескоординований напрямок": військовий розповів, чи можуть ЗС РФ знову дійти до Києва

Наступ на Київ, про який попереджають західні медіа, російська армія може спробувати здійснити знову, перевівши тактичні дії у великі наступальні операції. Однак при цьому полковник запасу ЗСУ, військовий експерт та льотчик-інструктор Роман Світан вважає, що все залежить від домовленостей про припинення вогню.

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Про це військовий розповів кореспондентам "24 каналу" 16 травня.

Наразі росіяни всі свої резерви вивели на лінію зіткнення, стверджує військовий, але запевняє, що упродовж останніх кількох місяців ЗС РФ масштабних наступальних операцій оперативного рівня не здійснювали. Однак росіяни наразі техніку та боєприпаси, які виробляють, складують та накопичують для літньої воєнної кампанії 2025 року. Водночас завдання літньої кампанії 2025 року, які ставить перед ЗС РФ Кремль, залишаються тими ж самими: зокрема йдеться про захоплення 5 регіонів, на які наразі претендує Росія.

Коментуючи новини про повторення сценарію 2022 року, Світан вважає, що те, чи піде російська армія у повторний наступ на Київ, залежить наразі від того, якими будуть домовленості про припинення вогню, зокрема те, чи взагалі припиняться бойові дії.

"Варіантів два. Або йде зупинення бойових дій — неважливо, наскільки, чи на 30 днів, чи на кілька тижнів, або її не буде. Якщо її не буде, росіяни плавно перейдуть з весняної кампанії в наступальні операції", — каже Світан.

За словами військового, операції у такому випадку будуть "масштабними", однак відбуватимуться не на глибину, а вздовж усієї лінії фронту.

"Це може бути нескоординований напрямок, а той, куди ЗС РФ зможуть підтягнути сили", — вважає Світан.

Коли ж перемир'я буде досягнуто, оперативна пауза на полі бою дасть росіянам змогу накопичити ресурси й сформувати резерви, які вони зможуть підтягнути до лінії зіткнення.

"Лише в такому випадку ЗС РФ справді зможуть вийти на лівий берег Дніпра. Це може статися в районі Запоріжжя. Якщо така ж ситуація буде на Сумщині, то вихід на Полтаву й звідти, можливо, до Київської області", — зазначає військовий.

Наступ на Київ у 2025 році: що про це кажуть

Підполковник ЗСУ, заступник командира 3-ї окремої штурмової бригади Максим "Мосе" Жорін ще на початку квітня розповів, що Росія не відмовилася від власних амбіцій стосовно наступу на Київську область. Військовий вважає, що ЗС РФ можуть поновити спробу захопити українську столицю.

Водночас український журналіст Денис Попович стверджував 11 квітня, що новий наступ на Київ ЗС РФ може здійснити не раніше 2026 року. Однак при цьому запевняє, що реально уявити стратегічну операцію такого масштабу практично неможливо.

Військовий кореспондент та блогер Богдан Мірошников 15 квітня натомість не знайшов можливості для серйозного удару з боку росіян зокрема у напрямку Києва.