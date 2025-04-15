Не только Сумы: сможет ли РФ в ближайшее время напасть на Чернигов и Киев

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Давайте немножко проговорим относительно потенциальных наступательных действий врага на севере. А то опять некоторые "эксперты" начали всех пугать наступлением на Сумы/Чернигов/Киев/Харьков прямо сейчас.

Смотрите. Планировать можно все, что угодно. Можно хоть на Житомир, Ровно и Луцк планировать наступательные действия. Но что с реальностью?

С точки зрения проведения общевойсковой операции, нужно:

человеческий ресурс;

материально-технический ресурс;

благоприятные географические условия.

Когда у врага проблемы со всеми пунктами, то проведение такой операции априори должно быть ограничено.

Почему так?

Потому что когда основная масса резервов и ресурсов идет на восток и юг, то даже в перспективе 2-3-4 месяцев говорить о большой операции на севере не представляется возможным.

Какие есть "козыри" у врага?

А на самом деле, он их уже вытащил.

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На Сумщину сейчас наступает почти вся элита оккупантов — 7 и 76 дшд, 155 бригада морской пехоты и другие подготовленные подразделения. Фактор высот до Сум и за ними накладывает определенные ограничения в глубине продвижения даже элитой. Сдерживающие бои в БНР также оттягивают ресурс врага.

А если говорить о наступлении на Сумы, то я уже говорил ранее. Если Авдеевку захватывала группировка на 110-115 тыс. о/с, ~1000 танков и ББМ, ~1000 ед. арты, то как захватить город в 4-5 раз больше вдвое меньшей группировкой? Можно говорить о том, что в Авдеевке была подготовлена оборона и позиции. Но в Сумах и на подходах сделано немало.

По Чернигову — он в 1,5 раза дальше от границы находится, чем Сумы. И там еще и местность неприятная для наступающих. Одно дело — 2022 год, совсем другое — сейчас. Теперь местность однозначно будет более значимым фактором.

По Харькову — вторая попытка уже была в прошлом году. Какие шансы, что в случае повторения враг сможет достичь успехов?

По Киеву — если в 2022 не удалось, почему должно получиться сейчас? 100+ км до границы с РБ играют в нашу пользу.

А главный вопрос — сейчас не 2022 год. Скрыто и беспрепятственно накопить стратегическую (!) группировку у врага не получится.

А сколько о/с и техники нужно хотя бы на одну операцию, например, на Сумы? Это как минимум 200-250 тыс. о/с, которых нужно развернуть без ущерба для других участков. Очень сомневаюсь, что именно в ближайшей перспективе враг это сможет сделать.

Совсем другое дело — так называемая "буферная зона" в приграничье Сумщины. Но Силы Обороны на это реагируют, и будут делать все, чтобы у оккупантов не получилось ее создать.

На сейчас такая опасность — довольно высокая.

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