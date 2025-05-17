Украинским воинам будут лечить зубы просто "на нуле": что придумали в НГУ (видео)

Командование сообщило, что новой возможностью уже воспользовались десятки гвардейцев. Сейчас стоматологическое лечение доступно воинам, которые стоят на Покровском направлении.

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Деталями 17 мая поделилась пресс-служба Национальной гвардии Украины.

Бригада "Спартан" обустроила передвижной стоматологический кабинет. Он будет сопровождать бойцов НГУ на направлениях выполнения боевых задач.

Сейчас "Спартан" стоит на одном из самых горячих направлений — Покровском. Однако благодаря мобильной стоматологии военнослужащие прямо там могут полечить зубы.

Бойцам НГУ теперь доступно лечение зубов между "боевыми" Фото: Национальная Гвардия Украины

"Мобильную клинику оборудовали на базе бывшей автоперевязочной. Главная идея в том, чтобы гвардейцы не ждали ротации, чтобы позаботиться о зубах, а между выполнением боевых задач могли получить качественные стоматологические услуги. В кабинете есть все необходимое оборудование", — рассказали в НГУ.

Чтобы попасть к стоматологу, бойцы обращаются к медикам в своих подразделениях. Те уже контактируют со специалистом. Только за две недели на первичный прием успели сходить 60 гвардейцев.

Бойцам НГУ теперь доступно лечение зубов между "боевыми" Фото: Национальная Гвардия Украины

Напомним, полковник запаса ВСУ и военный эксперт Роман Свитан сообщил, что целью летнего наступления российских войск будет полный захват пяти областей. По его словам, то, пойдут ли ВС РФ снова на Киев, будет зависеть от хода мирных переговоров.

Силы специальных операций ВСУ провели успешную "охоту" на российский вертолет Ка-52, устроив засаду с помощью семи FPV-дронов. Отмечается, что вражеская "птичка" должна была проводить "боевое патрулирование" над украинскими полями, но РФ кое-что не учла.