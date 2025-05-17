Українським воїнам будуть лікувати зуби просто "на нулі": що вигадали в НГУ (відео)

Командування повідомило, що новою можливістю вже скористались десятки гвардійців. Нині стоматологічне лікування доступне воїнам, які стоять на Покровському напрямку.

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Деталями 17 травня поділилась пресслужба Національної гвардії України.

Бригада "Спартан" облаштувала пересувний стоматологічний кабінет. Він супроводжуватиме бійців НГУ на напрямках виконання бойових завдань.

Зараз "Спартан" стоїть на одному з найгарячіших напрямків — Покровському. Однак завдяки мобільній стоматології військовослужбовці просто там можуть полікувати зуби.

Бійцям НГУ тепер доступне лікування зубів між "бойовими" Фото: Національна Гвардія України

"Мобільну клініку обладнали на базі колишньої автоперев’язувальної. Головна ідея в тому, щоб гвардійці не чекали ротації, аби подбати про зуби, а між виконанням бойових завдань могли отримати якісні стоматологічні послуги. У кабінеті є все необхідне обладнання", — розповіли в НГУ.

Щоб потрапити до стоматолога, бійці звертаються до медиків у своїх підрозділах. Ті вже контактують з фахівцем. Лише за два тижні на первинний прийом встигли сходити 60 гвардійців.

Бійцям НГУ тепер доступне лікування зубів між "бойовими" Фото: Національна Гвардія України

Нагадаємо, полковник запасу ЗСУ і військовий експерт Роман Світан повідомив, що метою літнього наступу російських військ буде повне захоплення п’яти областей. З його слів, те, чи підуть ЗС РФ знову на Київ, залежатиме від ходу мирних переговорів.

Сили спеціальних операцій ЗСУ провели успішне "полювання" на російський вертоліт Ка-52, влаштувавши засідку за допомогою семи FPV-дронів. Зазначається, що ворожа "пташка" мала проводити "бойове патрулювання" над українськими полями, але РФ дечого не врахувала.