Раздавался взрыв за взрывом: ВС РФ массированно атаковали Васильков "Шахедами"

Ночью 18 мая много взрывов прозвучало в городе Васильков Киевской области: российская армия осуществила массированную атаку несколькими волнами ударных БпЛА типа "Шахед", в результате чего в городе поднялись пожары.

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Фокус собрал информацию о ночной массированной атаке по городу.

Во время ночной воздушной тревоги, которая в Киевской области была объявлена еще около 23:40 часов 17 мая, одной из целей российской атаки стал город Васильков Обуховского района.

Город в течение нескольких часов находился под массированной атакой дронов. Мониторинговый канал "Николаевский Ванек" предупреждал о движении ударных БпЛА с нескольких разных направлений в разное время.

Скриншот | предупреждение о БпЛА в направлении Василькова Скриншот | предупреждение о БпЛА в направлении Василькова

Взрывы раздавались в Василькове в разное время, в частности их местные слышали около 03:30 часов.

Журналист и общественный деятель Андрей Смолий сообщил в своем Telegram-канале, что в результате массированной атаки по Василькову в городе поднялись пожары.

Местный Telegram-канал "Реальный Киев" обнародовал фото, на котором видны последствия российского удара по Василькову. Кадр демонстрирует, что над городом поднимается густой дым и видно возгорание.

"Реальный Киев"| последствия атаки БпЛА по Василькову

Около 05:30 часов председатель Киевской областной военной администрации Николай Калашник сообщил о первых последствиях атаки по Киевской области. По его данным, в Обуховском районе известно об одном погибшем человеке — 28-летней женщине, которая умерла из-за полученных травм.

О других последствиях массированной атаки по Василькову и в целом по Киевской области пока не сообщается.

"Более подробная информация позже", — отметил Николай Калашник.

Отметим, что ночью 18 мая взрывы прогремели также в разных уголках Киевской области на фоне массированной атаки российских "Шахедов".

Напомним, 17 мая президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что Россия убила в Сумской области семью, когда атаковала рейсовый автобус.