Лунав вибух за вибухом: ЗС РФ масовано атакували Васильків "Шахедами"

Уночі 18 травня багато вибухів пролунало у місті Васильків Київської області: російська армія здійснила масовану атаку кількома хвилями ударних БпЛА типу "Шахед", внаслідок чого у місті здійнялися пожежі.

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Фокус зібрав інформацію щодо нічної масованої атаки по місту.

Під час нічної повітряної тривоги, яку у Київській області було оголошено ще близько 23:40 години 17 травня, однією з цілей російської атаки стало місто Васильків Обухівського району.

Місто упродовж кількох годин перебувало під масованою атакою дронів. Моніторинговий канал "Николаевский Ванек" попереджав про рух ударних БпЛА з кількох різних напрямків у різний час.

Скріншот | попередження про БпЛА у напрямку Василькова Скріншот | попередження про БпЛА у напрямку Василькова

Вибухи лунали у Василькові у різний час, зокрема їх місцеві чули близько 03:30 години.

Журналіст та громадський діяч Андрій Смолій повідомив у своєму Telegram-каналі, що внаслідок масованої атаки по Василькову у місті здійнялися пожежі.

Місцевий Telegram-канал "Реальний Київ" оприлюднив фото, на якому видно наслідки російського удару по Василькову. Кадр демонструє, що над містом здіймається густий дим й видно займання.

"Реальний Київ" | наслідки атаки БпЛА по Василькову

Близько 05:30 години голова Київської обласної військової адміністрації Микола Калашник повідомив про перші наслідки атаки по Київщині. За його даними, в Обухівському районі відомо про одну загиблу людину — 28-річну жінку, яка померла через отримані травми.

Про інші наслідки масованої атаки по Василькову та загалом по Київщині наразі не повідомляється.

"Більш детальна інформація згодом", — зазначив Микола Калашник.

Зазначимо, що уночі 18 травня вибухи пролунали також у різних куточках Київської області на тлі масованої атаки російських "Шахедів".

Нагадаємо, 17 травня президент України Володимир Зеленський розповів, що Росія вбила у Сумській області сім'ю, коли атакувала рейсовий автобус.