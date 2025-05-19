Командир корпуса НГУ отреагировал на заявление Ширшина о "дебильных задачах" ВСУ в Курской области

Командир 2-го корпуса НГУ "Хартия" Игорь Оболенский прокомментировал ситуацию вокруг подачи рапорта на увольнение Александром Ширшиным, командиром 47-й отдельной механизированной бригады "Магура". Ширшин ранее публично заявил об увольнении из-за "дебильных задач".

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Об этом пишет журналист Андрей Цаплиенко.

В своем заявлении Оболенский не назвал фамилию офицера, однако отметил важность ответственности и командирской зрелости.

"Ответственность — это не только выполнить или отказаться выполнять. Она включает и способность донести свое видение, убедить, взять на себя бремя решения — и последствий", — отметил комбриг.

Он привел пример принятия решений во время боевых действий на Харьковщине. По его словам, в сложной ситуации был выбран более медленный, но менее рискованный для личного состава вариант операции, и эта позиция была поддержана высшим командованием.

"Взвешенность — это тоже ответственность. Перед собратьями, перед семьями, перед страной", — подчеркнул Оболенский.

Комбриг также рассказал о периоде стабилизации фронта, когда противник осуществлял массированные авиаудары управляемыми авиабомбами, и как действия украинских РЭБ-подразделений и решений на стратегическом уровне позволили снизить эффективность вражеских атак.

"Эти примеры свидетельствуют о том, что высший командный состав ВСУ способен слушать командиров на местах и принимать взвешенные решения — в пользу людей, а не формальностей", — отметил он.

В конце заявления Игорь Оболенский отметил необходимость единства, доверия и внутреннего диалога в армии:

"Наша сила в нас самих — в нашем единстве, доверии друг к другу и к институтам, а также в способности зрело и с уважением обсуждать сложные решения. Только вместе — к победе", — говорится в сообщении.

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Ранее Ширшин утверждал, что за время службы на Курском направлении "более дебильных задач еще не получал". По его убеждению, неоправданные потери личного состава и страх перед некомпетентным генералитетом только ведут к поражениям.

"Все, на что способны, — выговоры, расследования, наложение взысканий... "Политические" игры и оценка реального состояния дел не соответствует ни действительности, ни возможностям. "Заигрались", — сообщил он.

Позже начальник Генштаба ВСУ распорядился создать рабочую группу по всестороннему изучению обстоятельств, изложенных в публикации Ширшина.

Также командир 414-й отдельной бригады беспилотных систем ВСУ "Птицы Мадьяра" Роберт "Мадьяр" Бровди высказал резкую критику в адрес Ширшина, который подал рапорт на увольнение, ссылаясь на "дебильные приказы". Бровди подчеркнул, что публичные выступления с критикой командования могут нанести вред и способствовать интересам врага.