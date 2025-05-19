Командир корпусу НГУ відреагував на заяву Ширшина про "дебільні задачі" ЗСУ у Курській області

Командир 2-го корпусу НГУ "Хартія" Ігор Оболенський прокоментував ситуацію навколо подання рапорту на звільнення Олександром Ширшиним, командиром 47-ї окремої механізованої бригади "Маґура". Ширшин раніше публічно заявив про звільнення через "дебільні задачі".

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Про це пише журналіст Андрій Цаплієнко.

У своїй заяві Оболенський не назвав прізвище офіцера, однак наголосив на важливості відповідальності та командирської зрілості.

"Відповідальність – це не лише виконати або відмовитись виконувати. Вона включає і здатність донести своє бачення, переконати, взяти на себе тягар рішення – і наслідків", – зазначив комбриг.

Він навів приклад ухвалення рішень під час бойових дій на Харківщині. За його словами, у складній ситуації було обрано повільніший, але менш ризикований для особового складу варіант операції, і ця позиція була підтримана вищим командуванням.

"Зваженість – це теж відповідальність. Перед побратимами, перед родинами, перед країною", – підкреслив Оболенський.

Комбриг також розповів про період стабілізації фронту, коли противник здійснював масовані авіаудари керованими авіабомбами, і як дії українських РЕБ-підрозділів та рішень на стратегічному рівні дозволили знизити ефективність ворожих атак.

"Ці приклади свідчать про те, що вищий командний склад ЗСУ здатен слухати командирів на місцях і ухвалювати зважені рішення – на користь людей, а не формальностей", – зазначив він.

Наприкінці заяви Ігор Оболенський наголосив на необхідності єдності, довіри та внутрішнього діалогу в армії:

"Наша сила в нас самих – в нашій єдності, довірі один до одного та до інституцій, а також у здатності зріло і з повагою обговорювати складні рішення. Тільки разом – до перемоги", — йдеться в повідомленні.

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Раніше Ширшин стверджував, що за час служби на Курському напрямку "більш дебільних завдань ще не отримував". На його переконання, невиправдані втрати особового складу та страх перед некомпетентним генералітетом лише ведуть до поразок.

"Усе, на що здатні, — догани, розслідування, накладення стягнень… "Політичні" ігри та оцінка реального стану справ не відповідає ні дійсності, ні можливостям. "Загралися", — повідомив він.

Пізніше начальник Генштабу ЗСУ розпорядився створити робочу групу із всебічного вивчення обставин, викладених у публікації Ширшина.

Також командир 414-ї окремої бригади безпілотних систем ЗСУ "Птахи Мадяра" Роберт "Мадяр" Бровді висловив різку критику на адресу Ширшина, який подав рапорт на звільнення, посилаючись на "дебільні накази". Бровді наголосив, що публічні виступи з критикою командування можуть завдати шкоди і сприяти інтересам ворога.