В ВСУ объяснили, почему Россия угрожает запуском ракеты "Ярс"

Председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко считает, что для России использование межконтинентальной баллистической ракеты "Ярс" является методом запугивания и массового поражения. Он напомнил, что ракета "Орешник", одна из разновидностей МБР "Ярс", способна нести ядерные боеголовки, и именно это представляет основную угрозу и опасность.

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Об этом он сказал во время эфира на канале "Новости.LIVE"

"В противном случае это просто большой носитель какого-то заряда, который может нанести серьезные проблемы. Но, учитывая, что их стоимость 50–100 млн долларов, на эту сумму противник может эффективнее использовать, например, десять "Калибров", себестоимость которого в пределах 7–11 млн, в зависимости от номенклатуры снаряжения и компонентов", — сказал Тимочко.

Он пояснил, что ракеты с ядерными боезарядами не являются очень точными и могут иметь значительное отклонение от цели. Поскольку радиус поражения ядерного оружия составляет несколько километров, погрешность в 500 метров не имеет существенного значения.

Тимочко отметил, что ядерный заряд означает переход к совершенно другому уровню войны с масштабными разрушениями. Однако Путин и его окружение, которые обогащались всю жизнь, вряд ли решатся начать ядерную войну, поскольку это приведет к неотвратимым последствиям. В то же время демонстрация межконтинентальных баллистических ракет остается инструментом психологического давления и запугивания.

Напомним, Главное управление разведки Министерства обороны Украины предупреждало, что в ночь на 19 мая Россия планировала запустить межконтинентальную баллистическую ракету РС-24 из комплекса "Ярс".

Ранее военный обозреватель и майор запаса ВСУ Алексей Гетьман предупреждал о подготовке Россией масштабной воздушной атаки на Украину с применением ударных дронов, ракет и даже баллистической ракеты "Орешник". Он имел в виду не только приграничные или прифронтовые территории, а центральные регионы.