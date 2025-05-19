У ЗСУ пояснили, чому Росія погрожує запуском ракети "Ярс"

Голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко вважає, що для Росії використання міжконтинентальної балістичної ракети "Ярс" є методом залякування та масового ураження. Він нагадав, що ракета "Орешник", один із різновидів МБР "Ярс", здатна нести ядерні боєголовки, і саме це становить основну загрозу та небезпеку.

Related video

Про це він сказав під час ефіру на каналі "Новини.LIVE"

"В іншому випадку це просто великий носій якогось заряду, який може завдати серйозних проблем. Але, враховуючи, що їхня вартість 50–100 млн доларів, на цю суму противник може ефективніше використати, наприклад, десять "Калібрів", собівартість якого в межах 7–11 млн, залежно від номенклатури спорядження і компонентів", — сказав Тимочко.

Він пояснив, що ракети з ядерними боєзарядами не є дуже точними і можуть мати значне відхилення від цілі. Оскільки радіус ураження ядерної зброї становить кілька кілометрів, похибка в 500 метрів не має суттєвого значення.

Тимочко наголосив, що ядерний заряд означає перехід до абсолютно іншого рівня війни з масштабними руйнуваннями. Проте Путін і його оточення, які збагачувалися все життя, навряд чи наважаться почати ядерну війну, оскільки це призведе до невідворотних наслідків. Водночас демонстрація міжконтинентальних балістичних ракет залишається інструментом психологічного тиску та залякування.

Нагадаємо, Головне управління розвідки Міністерства оборони України попереджало, що в ніч на 19 травня Росія планувала запустити міжконтинентальну балістичну ракету РС-24 з комплексу "Ярс".

Раніше військовий оглядач та майор запасу ЗСУ Олексій Гетьман попереджав про підготовку Росією масштабної повітряної атаки на Україну із застосуванням ударних дронів, ракет та навіть балістичної ракети "Орешник". Він мав на увазі не лише прикордонні або прифронтові території, а центральні регіони.