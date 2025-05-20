Российские МиГ-31 вооружились новыми ракетами КС-172: чем опасно оружие

Объединённая авиастроительная корпорация (ОАК) объявила о модернизации истребителя-перехватчика МиГ-31, оснастив его новой дальнобойной ракетой класса "воздух-воздух" КС-172. Заявленная дальность оружия — свыше 400 км.

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Об этом 19 мая сообщили обозреватели Army Recognition.

Изначально самолет был вооружен ракетами Р-33 и Р-37М, имеющими дальность от 150 до 400 км. Однако, исходя из заявлений российской корпорации, этот порог якобы преодолен.

Такая дальность позволяет поражать стратегические цели — самолеты ДРЛО (AWACS), танкеры-заправщики и малозаметные платформы — до того, как они приблизятся на опасное расстояние.

КС-172: новый класс дальнобойного вооружения

Оружие представляет собой двухступенчатую твердотопливную ракету, выполненную по аэродинамической схеме "несущий корпус". Она оснащена цельноповоротными рулями, размещенными в хвостовой части второй ступени и стабилизаторами решетчатого типа на первой ступени.

В головной части размещена активная радиолокационная головка самонаведения (АРГСН) 9Б-1103М, система инерциального наведения и автопилот. В хвостовой части находятся маршевый ракетный двигатель и рулевой отсек. Боевая часть — осколочно-фугасная направленного действия.

Ракета класса "воздух-воздух" КС-172 Фото: topwar.ru

Обозреватели отмечают, что разработка перспективной КС-172 сталкивалась с техническими и финансовыми трудностями, но теперь ракета вернулась как часть широкой программы по усилению потенциала ВКС РФ. В отличие от западных ракет AIM-120D (160–180 км) и китайской PL-15 (до 300 км), дальность КС-172 выходит за 400 км, что делает ее уникальной в своем классе. При этом компактные размеры, как отмечают российские источники, обеспечивают гибкость боевого применения и возможность интеграции на другие воздушные платформы.

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Интеграция ракеты КС-172 серьезно усиливает российскую стратегию сдерживания (A2/AD) в таких регионах, как Арктика, Восточная Европа и Тихоокеанский театр. Потенциальные цели — разведывательные и координационные самолеты НАТО, включая JSTARS, AWACS и воздушные танкеры — становятся уязвимыми еще до выхода в оперативные зоны, что существенно осложняет воздушное планирование для США и их союзников.

Таким образом МиГ-31, ранее считавшийся унаследованной платформой Холодной войны, сегодня превращается в "стратегического воздушного снайпера", способного наносить удары за пределами досягаемости большинства современных истребителей.

Напомним, российская ОАК представила модернизированный истребитель пятого поколения Су-57М. В числе ключевых особенностей Су-57М - переработанный планер, новый двигатель, улучшенные стелс-технологии и РЛС, а также интеграция искусственного интеллекта.