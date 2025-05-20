Російські МіГ-31 озброїлися новими ракетами КС-172: чим небезпечна зброя

Об'єднана авіабудівна корпорація (ОАК) оголосила про модернізацію винищувача-перехоплювача МіГ-31, оснастивши його новою далекобійною ракетою класу "повітря-повітря" КС-172. Заявлена дальність зброї — понад 400 км.

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Про це 19 травня повідомили оглядачі Army Recognition.

Спочатку літак був озброєний ракетами Р-33 і Р-37М, що мають дальність від 150 до 400 км. Однак, виходячи із заяв російської корпорації, цей поріг нібито подолано.

Така дальність дає змогу вражати стратегічні цілі — літаки ДРЛВ (AWACS), танкери-заправники та малопомітні платформи — до того, як вони наблизяться на небезпечну відстань.

КС-172: новий клас далекобійного озброєння

Зброя являє собою двоступеневу твердопаливну ракету, виконану за аеродинамічною схемою "несучий корпус". Вона оснащена суцільноповоротними кермами, розміщеними у хвостовій частині другого ступеня і стабілізаторами ґратчастого типу на першому ступені.

У головній частині розміщено активну радіолокаційну головку самонаведення (АРГСН) 9Б-1103М, систему інерціального наведення й автопілот. У хвостовій частині знаходяться маршовий ракетний двигун і рульовий відсік. Бойова частина — осколково-фугасна спрямованої дії.

Ракета класу "повітря-повітря" КС-172 Фото: topwar.ru

Оглядачі зазначають, що розробка перспективної КС-172 стикалася з технічними та фінансовими труднощами, але тепер ракета повернулася як частина широкої програми з посилення потенціалу ПКС РФ. На відміну від західних ракет AIM-120D (160-180 км) і китайської PL-15 (до 300 км), дальність КС-172 виходить за 400 км, що робить її унікальною у своєму класі. При цьому компактні розміри, як зазначають російські джерела, забезпечують гнучкість бойового застосування і можливість інтеграції на інші повітряні платформи.

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Інтеграція ракети КС-172 серйозно посилює російську стратегію стримування (A2/AD) в таких регіонах, як Арктика, Східна Європа і Тихоокеанський театр. Потенційні цілі — розвідувальні та координаційні літаки НАТО, включно з JSTARS, AWACS і повітряними танкерами — стають уразливими ще до виходу в оперативні зони, що істотно ускладнює повітряне планування для США та їхніх союзників.

Таким чином МіГ-31, який раніше вважався успадкованою платформою Холодної війни, сьогодні перетворюється на "стратегічного повітряного снайпера", здатного завдавати ударів за межами досяжності більшості сучасних винищувачів.

Нагадаємо, російська ОАК представила модернізований винищувач п'ятого покоління Су-57М. Серед ключових особливостей Су-57М — перероблений планер, новий двигун, поліпшені стелс-технології та РЛС, а також інтеграція штучного інтелекту.