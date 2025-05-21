"Переводятся на генераторы": РФ ударила "шахедами" по Сумах, часть города обесточена, детали

Под утро 21 мая российские оккупационные войска нанесли массированный удар "шахедами" по Сумах, в результате чего в городе повреждены промышленные объекты.

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Об этом сообщила пресс-служба Сумской областной военной администрации.

"Этим утром Сумы под атакой российских БПЛА. Есть попадания в промышленные объекты, повреждены линии электропередач", — говорится в сообщении.

Начальник Сумской ОВА Олег Григоров отметил, что в результате российских ударов возникли пожары.

"Часть областного центра обесточена. Аварийно-восстановительные работы продолжаются. На месте работают все необходимые службы", — написал Григоров.

Информацию об обесточивании части города также подтвердил начальник Сумской городской военной администрации Сергей Кривошеенко.

"Также повреждены линии электропередач, часть города осталась без света, в том числе объекты водоснабжения города. Проводятся аварийно-восстановительные работы по электроснабжению. Объекты критической инфраструктуры переводятся на генераторы", — подчеркнул Кривошеенко.

Кроме того, исполняющий обязанности городского головы Сум Артем Кобзарь уточнил, что враг атаковал два предприятия на территории города: по одному из объектов зафиксировано 5 попаданий, по другому — 2.

Отметим, что о взрывах в Сумах СМИ сообщали около 4:30 утра.

На момент публикации материала было известно об одном пострадавшем в результате атаки "шахедов" по Сумах.

Напомним, 19 мая сообщалось, что ВС РФ готовятся к новому массированному удару по Украине.

Ночью 18 мая россияне ударили "шахедами" в районе аэродрома в Василькове Киевской области.