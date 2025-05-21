"Переводятся на генераторы": РФ ударила "шахедами" по Сумах, часть города обесточена, детали
Под утро 21 мая российские оккупационные войска нанесли массированный удар "шахедами" по Сумах, в результате чего в городе повреждены промышленные объекты.
Об этом сообщила пресс-служба Сумской областной военной администрации.
"Этим утром Сумы под атакой российских БПЛА. Есть попадания в промышленные объекты, повреждены линии электропередач", — говорится в сообщении.
Начальник Сумской ОВА Олег Григоров отметил, что в результате российских ударов возникли пожары.
"Часть областного центра обесточена. Аварийно-восстановительные работы продолжаются. На месте работают все необходимые службы", — написал Григоров.
Информацию об обесточивании части города также подтвердил начальник Сумской городской военной администрации Сергей Кривошеенко.
"Также повреждены линии электропередач, часть города осталась без света, в том числе объекты водоснабжения города. Проводятся аварийно-восстановительные работы по электроснабжению. Объекты критической инфраструктуры переводятся на генераторы", — подчеркнул Кривошеенко.
Кроме того, исполняющий обязанности городского головы Сум Артем Кобзарь уточнил, что враг атаковал два предприятия на территории города: по одному из объектов зафиксировано 5 попаданий, по другому — 2.
Отметим, что о взрывах в Сумах СМИ сообщали около 4:30 утра.
На момент публикации материала было известно об одном пострадавшем в результате атаки "шахедов" по Сумах.
Напомним, 19 мая сообщалось, что ВС РФ готовятся к новому массированному удару по Украине.
Ночью 18 мая россияне ударили "шахедами" в районе аэродрома в Василькове Киевской области.