"Переводяться на генератори": РФ вдарила "шахедами" по Сумах, частина міста знеструмлена, деталі

Під ранок 21 травня російські окупаційні війська завдали масованого удару "шахедами" по Сумах, внаслідок чого у місті пошкоджені промислові об'єкти.

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Про це повідомила пресслужба Сумської обласної військової адміністрації.

"Цього ранку Суми під атакою російських БпЛА. Є влучання в промислові обʼєкти, пошкоджені лінії електропередач", — йдеться у повідомленні.

Начальник Сумської ОВА Олег Григоров зазначив, що внаслідок російських ударів виникли пожежі.

"Частина обласного центру знеструмлена. Аварійно-відновлювальні роботи тривають. На місці працюють усі необхідні служби", — написав Григоров.

Інформацію про знеструмлення частини міста також підтвердив начальник Сумської міської військової адміністрації Сергій Кривошеєнко.

"Також пошкоджено лінії електропередач, частина міста залишилася без світла, у тому числі обʼєкти водопостачання міста. Проводяться аварійно-відновлювальні роботи щодо електропостачання. Обʼєкти критичної інфраструктури переводяться на генератори", — наголосив Кривошеєнко.

Крім того, виконувач обов'язків міського голови Сум Артем Кобзар уточнив, що ворог атакував два підприємства на території міста: по одному з об’єктів зафіксовано 5 влучань, по іншому — 2.

Зазначимо, що про вибухи у Сумах ЗМІ повідомляли близько 4:30 ранку.

На момент публікації матеріалу було відомо про одного постраждалого внаслідок атаки "шахедів" по Сумах.

Нагадаємо, 19 травня повідомлялось, що ЗС РФ готуються до нового масованого удару по Україні.

Вночі 18 травня росіяни вдарили "шахедами" в районі аеродрому у Василькові на Київщині.