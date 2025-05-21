Нужно разбираться, кто не следил: спикер ВСУ высказался об ударе РФ по полигону НГУ на Сумщине

Офицер Главного управления коммуникаций ВСУ Дмитрий Лиховий заявил, что во время ракетного удара по военному полигону Нацгвардии Украины на Сумщине не было построения и нужно разбираться в этой ситуации с теми, кто не следил за ситуацией во время учений военных.

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Об этом он написал в своих соцсетях.

"Прилет по стрельбищу Нацгвардии на Сумщине откоммуницировала Нацгвардия: 6 погибших, более 10 раненых. Да, это трагедия. Но это война. Месяц назад в доме в Киеве жертв было значительно больше. Нужно следить и разбираться, кто не следил. Главное — сохранять адекватность и вменяемость", — написал Дмитрий Лиховий.

Он отметил, что информация о "построении" на момент атаки не соответствует действительности, а те кто ее распространял, работает в пользу российской пропаганды.

"Определите для себя, кто просто собирает трафик, кто хайпует, а кто, возможно, сознательно распространяет враждебные вбросы. И кто из них сегодня опровергнет свои вчерашние предъявления. Это касается и народных депутаток, и популярных волонтеров, и медийных военных-правдорубов", — написал он.

Ранее депутат Маряна Безуглая обвинила Главкома ВСУ Александра Сырского в трагедии, которая произошла на полигоне в Сумской области.

"Сколько еще должно погибнуть людей? Сколько еще "дебильных" приказов должно быть отдано? Сколько еще спеси и смертей, спеси и смертей, спеси и смертей — чтобы Сырского уволили, Владимир Александрович?" — написала она.

Удар по полигону НГУ на Сумщине: что известно

20 мая росСМИ сообщили об ударе "Искандером" по полигону ВСУ возле Шостки в Сумской области. По словам волонтера Сергея Стерненко, там было скопление личного состава или построение.

21 мая выяснилось, что полигон, где произошло попадание, принадлежит НГУ. Национальная гвардия Украины официально подтвердила удар российских военных по стрельбищу. В результате атаки погибли 6 военнослужащих, а более 10 — получили ранения.

Также впоследствии военнослужащие заявили, что во время воздушной тревоги командование не прекращало обучение на полигоне.