Потрібно розбиратися, хто не пильнував: речник ЗСУ висловився про удар РФ по полігону НГУ на Сумщині

Офіцер Головного управління комунікацій ЗСУ Дмитро Лиховій заявив, що під час ракетного удару по військовому полігону Нацгвардії України на Сумщині не було шикування і потрібно розбиратися в цій ситуації з тими, хто не пильнував за ситуацією під час навчань військових.

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Про це він написав у своїх соцмережах.

"Приліт по стрільбищу Нацгвардії на Сумщині відкомунікувала Нацгвардія: 6 загиблих, понад 10 поранених. Так, це трагедія. Але це війна. Місяць тому в будинку у Києві жертв було значно більше. Потрібно пильнувати і розбиратися, хто не пильнував. Головне — зберігати адекватність і притомність", — написав Дмитро Лиховій.

Він зауважив, що інформація про "шикування" на момент атаки не відповідає дійсності, а ті хто її поширював, працює на користь російської пропаганди.

"Визначте для себе, хто просто збирає трафік, хто хайпує, а хто, можливо, свідомо поширює ворожі вкиди. І хто з них сьогодні спростує свої вчорашні пред'яви. Це стосується і народних депутаток, і популярних волонтерів, і медійних військових-правдорубів", — написав він.

Раніше депутатка Маряна Безугла звинуватила Головкома ЗСУ Олександра Сирського у трагедії, яка сталася на полігоні на Сумщині.

"Скільки ще має загинути людей? Скільки ще "дебільних" наказів має бути віддано? Скільки ще пихи і смертей, пихи і смертей, пихи і смертей — аби Сирського звільнили, Володимире Олександровичу?" — написала вона.

Удар по полігону НГУ на Сумщині: що відомо

20 травня росЗМІ повідомили про удар "Іскандером" по полігону ЗСУ біля Шостки в Сумській області. За словами волонтера Сергія Стерненка, там було скупчення особового складу чи шикування.

21 травня з'ясувалося, що полігон, де сталося влучання, належить НГУ. Національна гвардія України офіційно підтвердила удар російських військових по стрільбищу. Внаслідок атаки загинуло 6 військовослужбовців, а понад 10 — отримали поранення.

Також згодом військовослужбовці заявили, що під час повітряної тривоги командування не припиняло навчання на полігоні.