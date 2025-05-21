Запасы Холодной войны: хватит ли у РФ артиллерии для нового масштабного наступления, — аналитик

На переговорах в Стамбуле глава российской делегации Владимир Мединский сравнил войну в Украине с Северной войной, длившейся 21 год, отметив готовность России к затяжному конфликту. Однако возникает вопрос обладают ли ВС РФ достаточным арсеналом артиллерийских систем для новых крупных наступательных кампаний.

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В этом вопросе детально разбирался в своем материале от 21 мая OSINT-аналитик Илья Болгарин.

По его мнению, в настоящее время, несмотря на радикально изменившиеся технологии производства, Россия снова испытывает острую нехватку артиллерии — и компенсирует ее не выпуском новых систем, а извлечением устаревших стволов со складов времен Холодной войны.

По данным Королевского Объединенного института оборонных исследований (RUSI), по состоянию на начало 2024 года Россия увеличила количество артиллерийских систем на фронте до более чем 4700. Однако это наращивание стало возможным исключительно за счет мобилизации складских резервов. По информации OSINT-аналитика Jompy, в 2022 году на российских базах хранения числилось более 22 тысяч артсистем, из которых свыше 17 тысяч — буксируемые. К середине 2024 года это число сократилось до 9325, то есть более 60% резервов было использовано. При этом не вся оставшаяся техника находится в пригодном для боевого применения состоянии.

Износ стволов и потери ВС РФ

Ключевой проблемой для России стало не только уничтожение артиллерии украинской армией, но и исчерпание ресурса стволов, из-за критического количества выстрелов. Для разных систем он существенно отличается: у 122-мм Д-30 и 2С1 "Гвоздика" — около 30 тысяч выстрелов, у 152-мм "МСТА-С" — несколько тысяч, у 203-мм 2С7 "Пион" — около 500. Причем при активном применении износ наступает очень быстро, особенно при использовании некачественных боеприпасов.

Российские САУ "МСТА-С"

По данным ВСУ, армия РФ уже потеряла около 28 тысяч артиллерийских единиц (включая минометы), а по визуально подтвержденным данным Oryx — не менее 1500 систем. Учитывая высокие темпы потерь, потребности в замене артсистем остаются крайне высокими. При этом производство новых установок и стволов в России отстает от темпов их износа и уничтожения. Для компенсации потерь используются склады, а также поставки боеприпасов от союзников — по данным украинского ГУР, с 2023 года Северная Корея передала России более 5 миллионов снарядов.

С ростом потерь в самоходной артиллерии россияне переключились на буксируемую, более дешевую в производстве и менее уязвимую в условиях позиционной войны. Однако и она не вечна: значительная часть техники на базах хранения устарела или требует дорогостоящего ремонта. Более того, некоторые системы относятся еще к временам Второй мировой войны.

Важно

В РФ показали кадры испытаний новой артиллерийской установки "Гиацинт-К" (видео)

Несмотря на заявления о новых моделях вроде "Мальвы" и "Гиацинт-К", значительная часть систем собирается с использованием старых компонентов. Например, на "Гиацинт-К" установлен ствол от "Гиацинт-Б". Производственные мощности остаются ограниченными: Компания "Мотовилихинские заводы" в Перми — банкрот, Стерлитамакский завод закрыт с 2013 года.

Паритет в артиллерии

Артиллерия остается центральным элементом российской наступательной доктрины. Несмотря на активное внедрение FPV-дронов, именно ствольная артиллерия обеспечивает основную огневую мощь. Тактика "огневого вала", изматывающая оборону противника непрерывной плотностью огня, требует трех ресурсов: исправных систем, боеприпасов и стволов. Именно последний элемент стал узким местом.

Украинские САУ 2С22 "Богадана" Фото: fmn.dk

Украина также сталкивается с дефицитом — и в стволах, и в боеприпасах. Однако с 2022 года действует серийное производство САУ 2С22 "Богдана" с собственными стволами. К тому же западные союзники, включая Францию, направляют до 90% стволов именно в Украину.

Качественное превосходство западных систем, дальность и точность — факторы, которые могут компенсировать количественное отставание. Если запасы России иссякнут, а темпы производства не вырастут — паритет в артиллерии в среднесрочной перспективе реален.

FPV-дроны вместо гаубиц

Автор материала отмечает, что уже сегодня на украинских фронтах фиксируется рост использования дронов в атакующих действиях России. По данным украинских спикеров, на приграничных направлениях РФ активно применяет оптоволоконные дроны, пытаясь заменить убывающую огневую мощь. Но несмотря на нарастающие проблемы, прямо сейчас тысячи артсистем продолжают работать по украинским позициям. Их ресурс еще не исчерпан, и расслабляться пока рано.

"Постепенное истощение артиллерийской силы тоже следует учитывать, оценивая способность россиян к новым крупным наступательным кампаниям. Но и не надо забывать, что прямо сейчас на украинских воинов направлены тысячи российских пушек, и в их боевой готовности сомневаться не стоит", — подытожил Болгарин.

Напомним, издание The Economist сообщало, что Россия наращивает производство оружия большими темпами, выходя на путь создания арсенала, втрое большего чем в США или Европе вместе взятых. В то время как американские заводы планируют выпустить 135 танков, Москва запустит в этом году производство 1500 единиц.